Publicidad

Home

Género y Diversidad
La Disidencia

La persona no binaria que desafió las normas de género durante la Revolución Americana

La historia de la independencia de Estados Unidos suele recordar a presidentes, militares y padres fundadores. Pero entre los personajes olvidados de esa época también está Public Universal Friend, una persona no binaria que desafió las normas de género en pleno siglo XVIII.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Género y Diversidad
04 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
La Disidencia
Foto: La Disidencia
Conoce más

Temas recomendados:

La Disidencia

LGBT

Lgbti

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.