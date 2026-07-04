La persona no binaria que desafió las normas de género durante la Revolución Americana
La historia de la independencia de Estados Unidos suele recordar a presidentes, militares y padres fundadores. Pero entre los personajes olvidados de esa época también está Public Universal Friend, una persona no binaria que desafió las normas de género en pleno siglo XVIII.
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