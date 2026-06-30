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La Disidencia
30 de junio de 2026 - 11:00 p. m.

Las peticiones de la población LGBTIQ+ al gobierno de De la Espriella

El próximo 7 de agosto comenzará un nuevo gobierno en Colombia, encabezado por Abelardo de la Espriella. Para la población LGBTIQ+, este cambio llega con asuntos pendientes, entre ellos enfrentar la violencia por prejuicio y garantizar la protección de los derechos ya reconocidos. En la Marcha del Orgullo de Bogotá preguntamos qué espera del presidente electo durante los próximos cuatro años.

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Luisa Lara

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