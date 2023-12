Las preguntas por la demora en nombrar al viceministro de Diversidades

El pasado 30 de junio, el presidente Gustavo Petro posesionó a la vicepresidenta Francia Márquez como nueva ministra de la Igualdad y la Equidad. Foto: Presidencia

Colombia tiene por primera vez un Ministerio de la Igualdad y Equidad, que promete cerrar las brechas sociales y trabajar por las poblaciones históricamente discriminadas y vulnerables, como las mujeres; las personas LGBTIQ+, negras y con discapacidad; indígenas; habitantes de calle; campesinos; y las juventudes. Su cabeza es la vicepresidenta, Francia Márquez, que trabajará a su vez con cinco viceministerios, de los cuales tres ya cuentan con sus titulares posesionados. Sin embargo, uno de los que sigue en vilo es el viceministerio de Diversidades, que se encargará de los asuntos LGBTIQ+ y discapacidad. Las organizaciones sociales y activistas están preocupadas por la demora.

El pasado 5 de octubre parecía un hecho que el viceministro de Diversidades sería Juan Carlos Florián Silva, politólogo y quien en el pasado ha trabajado en temas LGBTIQ+ en la Alcaldía de Bogotá. Ese día, la Vicepresidencia y Francia Márquez anunciaron que Florián sería nombrado en el cargo y él asistió a una reunión junto a las viceministras de Mujeres y Pobreza y el viceministro de Juventudes, que ya están posesionados.

Sin embargo, hoy, casi tres meses después del anuncio, Florián no se han posesionado y oficialmente el Viceministerio de Diversidades sigue sin titular. En los pasillos gubernamentales se dice que Francia Márquez no quiere que sea él, que estaría buscando a una candidata mujer y trans; pero que el presidente Gustavo Petro lo quiere en el cargo; ambos se conocen del pasado, pues cuando Petro fue alcalde de Bogotá, Florián trabajaba en la Subdirección LGBTIQ+ de la Secretaría de Integración Social.

Lo cierto es que el currículum de Florián ni siquiera está disponible en el sistema en el que se publican los nombres y las hojas de vida de las personas que aspiran a ocupar cargos de libre nombramiento y remoción en el Gobierno, para que la ciudadanía las conozca y pueda presentar observaciones.

El nombramiento de Florián se enredó después de que su aspiración se hizo pública en una nota de prensa de la Vicepresidencia y la revista Semana publicó un artículo en el que contó que había sido actor porno. El tema fue usado por la oposición para atacar a Petro y poner en duda la necesidad de un Ministerio de la Igualdad.

“Mi paso por la pornografía homosexual en Francia no puede ser jamás un criterio de selección para que pueda acceder a un cargo público y menos el de viceministro de la diversidad. Nuestra apuesta es por la paz y por la abolición de la discriminación, del estigma y las violencias”, respondió en ese momento Florián a través de sus redes sociales y defendió que tenía una carrera profesional de 20 años.

Florián fue respaldado por organizaciones que defienden la prostitución como trabajo sexual, como lo define la Corte Constitucional en Colombia. Calle 7, por ejemplo, aplaudió el anuncio y reiteró que ser trabajador sexual no debe ser impedimento para poder ocupar un cargo público. El sindicato de trabajadores sexuales de Colombia (Astrasex) se sumó a la celebración. Mientras que el sindicato de trabajadores sexuales de Argentina denunció que Florián estaba siendo víctima de hostigamiento y que el haber ejercido el trabajo sexual no anulaba su carrera de politólogo, su amplio recorrido en el activismo LGBT y su capacidad de ejercer un cargo político.

Caribe Afirmativo, por su parte, consideró que Florián “es un líder histórico del movimiento social LGBTIQ+ que ha trabajado principalmente en temas de salud y comunidad” y recordó que ha trabajado con organizaciones como Save the Children, Médicos sin Fronteras y UNICEF; y que, durante su paso por el Distrito, implementó dispositivos de políticas públicas para beneficiar principalmente a mujeres trans trabajadoras sexuales como comedores comunitarios, puntos de acceso a la salud, formación técnica y tecnológica, y el fomento de organizaciones de base comunitaria.

“Además, es cofundador del Nodo LGBT y del Nodo de Colombianos en Francia de Colombia Humana. A finales de los años 2000, fue cofundador del colectivo MIAU, pionero en la construcción y difusión de contenidos audiovisuales LGBTI como entrevistas a activistas, cubrimiento a actividades y eventos, sketches de humor e incluso telenovelas. En Francia trabajó con la asociación AIDES, reconocida internacionalmente por la lucha contra el VIH y las infecciones de transmisión sexual, y militó desde diversos escenarios por la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales e inmigrantes. También fue multiplicador de Colombia Nos Une en el Consulado de Colombia en París desde el primer semestre de 2023″, añadió Caribe Afirmativo.

Al margen del capítulo del porno, activistas y organizaciones sociales que trabajan por los derechos de la población LGBTIQ+ se preguntan por qué aún no se ha posesionado un viceministro o viceministra de Diversidades, expresan su preocupación porque sigue sin definirse el cargo y llaman la atención sobre la urgencia de nombrar un titular.

Miguel Ángel Barriga, director ejecutivo de la corporación Red Somos, radicó un derecho de petición a la Vicepresidencia preguntando cuáles son las razones del retraso del nombramiento de Florián y pidió indicar si el haber sido actor pornográfico es una causal para no posesionarlo. El pasado 15 de diciembre, la entidad le pidió una prórroga de 15 días para poder contestar la solicitud, ya que no había sido posible recopilar la información, pero indicó que ya estaba trabajando para dar respuesta.

Red Somos considera que Florián cuenta con “la experiencia y suficiencia académica como politólogo y como servidor público al haberse desempeñado al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Integración Social de Bogotá, Secretaría de Planeación, la Vicepresidencia de la República y en la cooperación internacional en AIDES y la UNICEF”.

En diálogo con este diario, Barriga agregó que es un logro que la población LGBTIQ+ esté considerada en este gobierno en la arquitectura institucional, pero que es preocupante que aun el Viceministerio de Diversidades no tenga un doliente o una doliente. “Esperamos, esto no tenga que ver con la presión de visiones conversadoras y moralistas en relación con que Florián ejerció en un periodo de su vida como trabajador sexual. Por eso, pedimos explicaciones de qué pasó con este nombramiento”.

Darla González, activista trans, también considera que retrasar el nombramiento de Florián es un gesto de doble moral de este gobierno que se vendió como el gobierno del “cambio” y que se está perjudicando a la población LGBTIQ+ con esta incertidumbre.

El representante a la Cámara por Putumayo, Andrés Cancimance, quien también es activista gay, radicó un segundo derecho de petición el pasado 19 de diciembre en Vicepresidencia. El congresista solicitó designar con prontitud a una persona para que encabece el Viceministerio de las Diversidades, porque sostiene que esa persona será clave de cara a la inclusión de temas de diversidad sexual y de género en los Planes de Desarrollo que implementarán los gobiernos locales y regionales el año próximo.

“En realidad, más que Florián o no, es que pasan y pasan los meses y sigue sin nombrarse y si la principal estrategia de política pública es el viceministerio y no nombran a la persona encargada, pues no hay un compromiso verificable y completo, ni tampoco es claro el presupuesto, los objetivos”, le dijo a este diario una reconocida activista LGBTIQ+ que prefiere mantener su nombre en reserva.

“Después del ruido que generó su práctica sexual, un sector del gobierno está prevenido y se han dado presiones para que no sea él. Pero a las organizaciones nos preocupa es otra cosa. Pasamos de no tener nada en el gobierno Duque, a ahora tener cosas en este gobierno de Petro, pero sin coordinación. Hay una desconexión, por ejemplo, entre la Vicepresidencia y el Ministerio del Interior, cada uno hace encuentros y terminan haciendo lo mismo. Veo un afán por ejecutar recursos, pero no sabemos los resultados y las agendas de trabajo, pues no se socializan relatorías o resultados de la incidencia. Parece que el mensaje de ejecutar lo dejen solo en invertir, pero no en compartir los resultados de esa inversión.

Nos tienen entre encuentros regionales y temáticos, vivimos de avión en avión y yendo eventos, pero esas no son nuestras necesidades. Está pasando el tiempo y no se materializa el plan de desarrollo, que es lo más estratégico. Lo prioritario es materializar el plan de participación de política pública LGBTIQ+”, agregó otro reconocido activista en el país.

Una de las principales apuestas del viceministerio sería la puesta en marcha de la Política Pública Nacional LGBTIQ+, que sigue sin ser una realidad en el país, pese a que la Corte Constitucional lo ordenó. El gobierno Petro ha explicado que el objetivo es generar acciones afirmativas y aterrizar programas y proyectos, para crear un piso jurídico para que las personas sean tratadas con igualdad.

También hay molestias porque el Viceministerio de Diversidades tenga a su cargo los asuntos LGBTIQ+ y discapacidad, pues son dispares. Caribe Afirmativo ha dicho públicamente que cada una de estas luchas debe tener un viceministerio propio que dé cuenta de sus procesos históricos. Una fuente cercana al gobierno aseguró a este diario que la decisión se debió a falta de presupuesto, sin embargo, las organizaciones sociales habían planteado la posibilidad de unir los asuntos LGBTIQ+ al de mujeres, por ejemplo, ya que son procesos que tienen más elementos en común.