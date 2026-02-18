18 de febrero de 2026 - 12:05 a. m.
Llega a Bogotá y Medellín una zarzuela travesti histórica: ¿de qué trata?
El travestismo es una práctica muy antigua, y fue común en producciones teatrales desde la Edad Media hasta la modernidad. Este mes, por primera vez en Colombia, se presentará ‘El Vizconde’, zarzuela del siglo XIX cuyos protagonistas son personajes travestidos. Una obra que dialoga y cuestiona los roles de género.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación