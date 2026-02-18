Home

Género y Diversidad
La Disidencia
18 de febrero de 2026 - 12:05 a. m.

Llega a Bogotá y Medellín una zarzuela travesti histórica: ¿de qué trata?

El travestismo es una práctica muy antigua, y fue común en producciones teatrales desde la Edad Media hasta la modernidad. Este mes, por primera vez en Colombia, se presentará ‘El Vizconde’, zarzuela del siglo XIX cuyos protagonistas son personajes travestidos. Una obra que dialoga y cuestiona los roles de género.

José David Escobar Franco

José David Escobar Franco

