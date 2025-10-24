Llega Queer Comedy 2: una comedia periodística sobre Chapinero

Foto: Miguel Ángel Cuenca

El 6 de noviembre, a las 8:00 p.m., el proyecto transmedia Chapi+ regresa con una nueva edición de Queer Comedy, un evento que combina humor, reflexión y performance para pensar la diversidad sexual en Bogotá y Colombia desde la comedia. Esta segunda versión, titulada Queer Comedy 2, reunirá en el salón Caixa, de Theatron a artistas, periodistas y performers que exploran cómo la risa puede ser una herramienta crítica para hablar de las realidades LGBTIQ+ en Bogotá y, especialmente, en Chapinero, el corazón queer de la ciudad.

Las boletas se pueden adquirir ese día en la entrada del evento por un costo de COP $ 40.000.

¿Qué es Queer Comedy 2?

Queer Comedy 2 es un espectáculo de comedia queer que no solo busca divertir, sino también generar reflexión y conversación. A través de monólogos, improvisaciones y fragmentos performáticos, las y los comediantes Pamela Ospina, Brayan Mora, Jetti Romero y Josephine Fernández, también vocalista y pianista de la banda las Aguas Ardientes, cuestionan estereotipos, desafían de las normas de género y revisan, desde el humor, cómo se construyen las identidades disidentes en nuestra sociedad. Cada comediante ofrecerá un testimonio real de su propia experiencia de diversidad sexual o de género.

En esa línea, Queer Comedy 2 se convierte en una forma de periodismo vivo: los y las comediantes ocupan un escenario donde la narración, el testimonio y la risa se entrelazan para contar realidades que rara vez tienen espacio en la opinión pública.

Periodismo que se sube al escenario

Una de las claves de este proyecto es el periodismo performático, una práctica que combina la investigación periodística con el arte escénico. El resultado de un trabajo de reportería periodística es difundido a través de una puesta en escena como formato. En esta forma de hacer periodismo conviven el rigor y la emoción, porque también los cuerpos y las presencias también comunican.

Al mismo tiempo, Chapi+ apuesta por un periodismo participativo, entendido como la creación colectiva de memoria y territorio. Parte del proyecto consiste en una cartografía comunitaria de Chapinero, un mapa que recoge recuerdos, afectos y experiencias queer en distintos lugares del barrio. Durante Queer Comedy 2, el público será invitado a responder preguntas sobre sus propias vivencias en Chapinero. Esas respuestas serán luego parte de un mapa interactivo, disponible en la plataforma de Chapi+, que mostrará cómo los cuerpos y las historias dibujan otra geografía posible del barrio.

Chapinero: un territorio de memoria y resistencia

Desde 2023, la zona de Chapinero Central fue reconocida oficialmente como “Distrito diverso”. Sin embargo, desde mediados del siglo XX la localidad ha sido refugio, lugar de encuentro y escenario de luchas por la igualdad y la visibilidad. Con el desarrollo comercial de la zona, el desplazamiento de las familias de clase alta que allí habitaban y la llegada de personas de todas partes del país, se concentraron allí apartamentos, donde era más fácil vivir de manera anónima, sin temor al señalamieno social. También aparecieron los primeros bares y discotecas que acogían a públicos diversos en cuanto a orientación sexual y expresión de género, muchas veces en la clandestinidad.

La rumba en Chapinero funcionó como espacio político, de encuentro y de libertad. En Colombia, las relaciones entre personas del mismo sexo dejaron de estar penalizadas solo con la entrada en vigor del Código Penal de 1980. Antes, en las discotecas para la población LGBTIQ+ era común una luz roja como señal de que venía una redada policial: era momento de “actuar como heterosexual”. A la vez, en esos mismos espacios de fiesta —bares, discotecas y parques— se planeaban movilizaciones: campañas de sensibilización sobre el VIH, formación de colectivos LGBT+, que más tarde terminarían contribuyendo a avances como la legalización del matrimonio igualitario en Colombia.

Al barrio popularmente se le conoce como Chapigay. Según distintas voces del activismo local, este apelativo aparece en la década de los años 2000 y lo explican con dos hipótesis: en primer lugar, el desarrollo, desde la alcaldía local, de las primeras políticas públicas orientadas hacia la población sexualmente diversa, que resultó en la fundación del primer centro comunitario LGBT; en segundo lugar, relacionada con la apertura de la primera sede del gimnasio Bodytech, en 1998, en la calle 63 con carrera 7, que se convirtió en un reconocido punto de encuentro entre hombres gays. Esta práctica, conocida como cruising, ya era común en otros espacios públicos de Chapinero, como el centro comercial Avenida Chile o el Parque Nacional.

Además, no debe olvidarse que los alrededores chapinerunos de la Avenida Caracas fueron una “zona de tolerancia”, un eufemismo histórico para designar lugares de trabajo sexual, ejercido en muchos casos por mujeres trans. Poco a poco, y tras décadas de abuso policial y desplazamiento forzado, estas mujeres fueron desplazadas y se trasladaron hacia barrios como Santa Fe, en la localidad de Mártires.

Hoy Chapinero lleva ese legado: desde los primeros bares hasta los grandes clubes como Theatron, que siguen marcando la vida nocturna queer. Pero también enfrenta transformaciones: procesos de gentrificación, cambio de rostro urbano y nuevas dinámicas de mercado. Es sobre este terreno —entre lo vivido y lo por vivir— que Chapi+ propone reflexionar.

¿Qué es Chapi+?

Queer Comedy 2 hace parte de Chapi+, un proyecto de la especialización en Televisión Expandida y Transmedia de la Universidad Javeriana, desarrollado en alianza con La Disidencia, un formato de El Espectador, que investiga, archiva y reinterpreta la historia de Chapinero como territorio simbólico de la diversidad sexual y de género.