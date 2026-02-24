24 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.
Los códigos secretos de la cultura lésbica en la moda: así los usaban para coquetear
Durante décadas, las lesbianas y mujeres sáficas usaron colores, accesorios y pequeños gestos como códigos secretos para reconocerse, cuidarse y coquetear en contextos discriminatorios. Les contamos algunos de ellos a través de la historia.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación