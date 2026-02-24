Home

Género y Diversidad
La Disidencia
24 de febrero de 2026

Los códigos secretos de la cultura lésbica en la moda: así los usaban para coquetear

Durante décadas, las lesbianas y mujeres sáficas usaron colores, accesorios y pequeños gestos como códigos secretos para reconocerse, cuidarse y coquetear en contextos discriminatorios. Les contamos algunos de ellos a través de la historia.

Luisa Lara

Luisa Lara

