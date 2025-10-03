Los riesgos de Grindr: qué es y cómo se ha usado para cometer delitos

Sí existen riesgos al usar Grindr, pero organizaciones expertas advierten que también hay formas de protegerse. Foto: Ivan Radic

Grindr, la aplicación de citas dirigida a la población LGBTIQ+, volvió a ser noticia tras conocerse un nuevo caso de robo en Bogotá, tras concretarse una “cita” a través de la plataforma. En esta ocasión, un hombre utilizó la app para presuntamente contactar a un turista alemán, con quien acordó un encuentro. Después de la cita, personas cercanas lo reportaron como desaparecido durante dos días. Cuando sus amigos lograron dar con su ubicación, lo encontraron en su habitación de hotel, sin ropa y con signos de violencia. El presunto delincuente había hurtado sus dos celulares, tarjetas, billetera y un reloj.

Cuando se conoció el caso, el señalado agresor fue identificado como Mario Antonio Modesti Cañizalez, quien en agosto de este mismo año —hace apenas 49 días— ya había sido judicializado y obligado a cumplir medida de aseguramiento por otros delitos. Por esas fechas, la Fiscalía lo había imputado por el delito de hurto calificado y agravado, tras establecer que se hacía pasar por un “falso guía turístico” en Bogotá. Su modalidad consistía en contactar a ciudadanos extranjeros y ofrecerles supuestos servicios de acompañamiento para recorrer distintos puntos de la ciudad.

“Tras ganarse la confianza de sus víctimas, este hombre les suministraba sustancias tóxicas para ponerlos en estado de indefensión y robarles sus pertenencias. De esta manera, se habría apropiado de más de 114 millones de pesos. Las víctimas fueron ciudadanos de Italia, Tailandia, Estados Unidos, Israel y Alemania”, señaló la Fiscalía el pasado 16 de agosto.

El plan delictivo de un falso guía turístico en Bogotá llegó a su fin. Fue judicializado y afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario Marco Antonio Modesti Cañizalez, quien es señalado de contactar a ciudadanos extranjeros y ofrecerles servicios de acompañamiento… pic.twitter.com/YVHaC8Ut3w — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 16, 2025

Con este caso, la entidad estableció que Modesti contactaba a los viajeros a través de aplicaciones de citas, donde ofrecía encuentros íntimos a hombres para luego ingresar a sus hoteles y robarles sus pertenencias. Según la Fiscalía, el hombre tiene antecedentes en Venezuela y actualmente opera en Bogotá y Villavicencio.

Si bien este caso continúa en investigaciones, por años estudios y activistas han alertado de los peligros del uso de estas aplicaciones. Muchas de las violencias que se asocian a las aplicaciones de citas no nacen dentro de la plataforma: ya existen en la vida diaria. El racismo, la transfobia, la homofobia y el rechazo a la diferencia también se reproducen en el mundo digital. Por esa razón, en algunos países los delitos como este, facilitados por esta tecnología, son investigados bajo la categoría de “crímenes de odio”, al tener una motivación clara de perjudicar a las personas LGBTIQ+.

¿Qué es Grindr y por qué es tan popular entre la población LGBTIQ+?

Grindr es una aplicación móvil gratuita de citas que permite a quienes la utilizan encontrar e intercambiar mensajes con personas cercanas a su ubicación. Es considerada la red social “gay” más grande y popular del mundo, utilizada como espacio para citas, encuentros casuales y conexiones sociales dentro de la población LGBTIQ+. Entre sus usuarios también se encuentran personas bisexuales, queer, trans y de otras identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

Para 2025, Grindr cuenta en promedio con más de 15 millones de usuarios activos mensuales y está disponible en 190 países. Además, fue de las primeras aplicaciones en ofrecer un espacio digital que facilitara, a través de la geolocalización, el encuentro entre hombres gais. También se plantea que su popularidad se debe a que permite conexiones rápidas, directas y con un alto grado de inmediatez, para generar encuentros casuales, sexuales o establecer amistades.

¿Qué otros casos similares se han dado en Colombia y la región?

Tan solo en Bogotá, en lo corrido de 2025, han sido capturadas 37 personas por hurto bajo la modalidad de estafa a través de aplicaciones de citas, según un boletín de prensa de la Alcaldía.

Otro caso conocido a gran escala sucedió en Argentina, pues a inicios de este año, la justicia condenó a 12 años de prisión al llamado “Cazador de Grindr”, responsable de una serie de robos y agresiones motivadas por odio a la orientación sexual de sus víctimas. En menos de un año se conocieron 30 casos: hombres a quienes ahorcó, golpeó o drogó. Uno de ellos recibió 18 puñaladas y, además, el agresor le talló en el pecho las sílabas “TA-TE-TI”, en alusión a la palabra “travesti”.

En la sentencia se estableció que el “Cazador de Grindr” escogía de manera sistemática a sus víctimas por ser hombres homosexuales, y que actuaba con saña, es decir, con una intención rencorosa y cruel, lo que permitió tipificar los hechos como un crimen de odio.

Sí existen riesgos al usar Grindr, pero también hay formas de protegerse

Crear un perfil en Grindr es tan sencillo como riesgoso. Basta con unos minutos para registrarse, ya que la app solo solicita un correo electrónico o número de teléfono para enviar un código de validación. El único requisito adicional es confirmar que se es mayor de edad, ingresando la fecha de nacimiento.

Esta facilidad de acceso, sumada a que la aplicación es usada mayoritariamente por personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, ha generado críticas constantes sobre su falta de protección para quienes la utilizan. Los vacíos en seguridad, el uso de la ubicación de los dispositivos y la ausencia de supervisión efectiva han permitido que delincuentes creen perfiles falsos y utilicen Grindr para cometer crímenes. Aunque la app ya ha advertido en anteriores ocasiones que “no es responsable de lo que hacen o dicen los usuarios”, a nivel mundial se acumulan denuncias que alertan sobre estos peligros.

Frente a estos riesgos, en conversaciones anteriores con El Espectador, Fundación Karisma, organización dedicada a la promoción y protección de los derechos en entornos digitales, compartió algunas recomendaciones para quienes deseen usar aplicaciones de citas o encuentros sexuales como Grindr:

Evite compartir información personal, como direcciones, datos bancarios o detalles sensibles, antes de conocer bien a la otra persona.

Al concretar un encuentro, elija lugares públicos o visibles y avise a un amigo o familiar sobre sus planes, compartiendo la ubicación y el contacto del otro usuario.

Desconfíe de perfiles sin fotos o con información limitada, ya que podrían ser falsos.

Mantenga la privacidad de sus conversaciones utilizando las herramientas de la aplicación, como el bloqueo de usuarios sospechosos.

Confíe en sus instintos: si algo parece extraño o fuera de lugar, es mejor no avanzar.

