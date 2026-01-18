Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Género y Diversidad
La Disidencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Magdalena, la persona detrás del bullerengue “afrotravesti” de La Morena del Chicamocha

Desde Girón hasta el Caribe, Magdalena Moreno encontró en el bullerengue una forma de narrarse, de dialogar con sus raíces y de disputar los relatos que históricamente han dejado por fuera cuerpos y voces como la suya. En su último videoclip, “Árbol en pie”, alza la voz frente a las violencias que enfrentan las mujeres trans en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Alejandra Ortiz Molano
Alejandra Ortiz Molano
18 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
Entre el bullerengue y la reivindicación identitaria, la obra de La Morena del Chicamocha se construye como un ejercicio de narración propia.
Entre el bullerengue y la reivindicación identitaria, la obra de La Morena del Chicamocha se construye como un ejercicio de narración propia.
Foto: Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo

“Yo siempre he sido terca y esa terquedad me ha llevado por todas partes”, son las palabras con las que Magdalena se define. En su historia, esa terquedad no tiene necesariamente una connotación negativa, pues la ha llevado a hacerse preguntas, a construir su identidad, a explorar sus raíces y a cuestionar un sistema social que no siempre es amable con las personas trans y racializadas. Esa búsqueda atraviesa cada una de sus canciones, música que ella ha decidido nombrar “bullerengue afrotravesti”.

Magdalena Moreno, conocida artísticamente...

Alejandra Ortiz Molano

Por Alejandra Ortiz Molano

Antropóloga, periodista y realizadora audiovisual, con una maestría en Salud Pública.@aleja_ortizmaortiz@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

La Disidencia

LGBT

Lgbti

Música colombiana

Bullerengue

Artistas trans

Personas trans

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.