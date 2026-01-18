Magdalena, la persona detrás del bullerengue “afrotravesti” de La Morena del Chicamocha

Entre el bullerengue y la reivindicación identitaria, la obra de La Morena del Chicamocha se construye como un ejercicio de narración propia. Foto: Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo

“Yo siempre he sido terca y esa terquedad me ha llevado por todas partes”, son las palabras con las que Magdalena se define. En su historia, esa terquedad no tiene necesariamente una connotación negativa, pues la ha llevado a hacerse preguntas, a construir su identidad, a explorar sus raíces y a cuestionar un sistema social que no siempre es amable con las personas trans y racializadas. Esa búsqueda atraviesa cada una de sus canciones, música que ella ha decidido nombrar “bullerengue afrotravesti”.

Magdalena Moreno, conocida artísticamente...