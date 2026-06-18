Marchas del Orgullo LGBTIQ+ en Colombia: fechas, lugares y horarios en más de 30 ciudades

Las movilizaciones del Orgullo LGBTIQ+ llegarán este año a decenas de ciudades y municipios del país. En esta guía encontrará las fechas, recorridos y actividades programadas. Foto: Jose Vargas Esguerra

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Solo hace unas décadas las marchas del Orgullo en Colombia se realizaban únicamente en las principales capitales. Fuera de esos escenarios, en ciudades pequeñas y municipios, las personas LGBTIQ+ seguían encontrándose en espacios privados, construyendo redes lejos de la mirada pública o enfrentando espacios en los que ser visibles podía ser un paso para exponerse a la discriminación, la violencia o el rechazo.

Más de 40 años después de la primera marcha realizada en el país, ese mapa cambió. Lo que comenzó como una movilización impulsada por un pequeño grupo de activistas se extendió por distintas regiones y convirtió las calles en lugares de encuentro, memoria, exigencia de derechos y celebración. En la década de los noventa solo Bogotá y Medellín realizaban estas manifestaciones, pero para 2010 eran diez las ciudades que se movilizaban cada año. Desde entonces, el movimiento siguió creciendo hasta llegar a territorios tan distintos como Uribia, Maicao, El Carmen de Bolívar, Montelíbano, Zipaquirá o San Andrés.

La agenda de 2026 es una muestra de ese recorrido. Durante junio y julio, al menos 34 ciudades y municipios realizarán marchas, festivales, encuentros culturales y actividades comunitarias en el marco del mes del Orgullo. Cada uno con historias y luchas distintas, desde procesos organizativos que llevan años construyéndose, activistas que abrieron espacios donde antes no existían, hasta nuevas generaciones que hoy encuentran referentes que antes eran difíciles de imaginar.

Este año, las marchas pondrán sobre la mesa temas como la igualdad, la memoria de las luchas históricas, la defensa de las personas con experiencia de vida trans y la resistencia frente a las violencias y la discriminación. A continuación, le contamos cuáles serán las ciudades y municipios que durante junio y julio se vestirán de colores para conmemorar el Orgullo LGBTIQ+, así como sus puntos de encuentro, recorridos y horarios.

Antioquia

📍Copacabana: “Carrera por la Diversidad”

Punto de encuentro: Parque barrio Machado

Lugar de llegada: Casa de los Colores

Fecha: 13 de junio de 2026

Hora: 9:00 a.m.

📍Caucasia y Bajo Cauca: IV Marcha del Orgullo LGBTIQ+

Punto de encuentro: Semáforos de Caracolí

Lugar de llegada: Calle Palacio Municipal

Fecha: 24 de agosto de 2026

Hora: 3:00 p.m.

📍Medellín: “Marcha LGBTIQ+ Orgullo para toda la vida”

Punto de encuentro: Mercadillo, calle Barbacoas

Lugar de llegada: Escenario cultural Parque de las Luces

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

📍Medellín: Yo Marcho Trans, “La victoria es travesti”

Punto de encuentro: Parque de las Luces

Lugar de llegada: Calle Barbacoas

Fecha: 11 de julio de 2026

Hora: 1:00 p.m.

📍Rionegro: “Pride Oriente 2026”

Punto de encuentro: Paisajes del Agua

Lugar de llegada: Plaza de la Libertad

Fecha: 14 de junio de 2026

Hora: 1:00 p.m.

Atlántico

📍Barranquilla: XVI Marcha LGBTIQ+, “Ni un paso atrás en la igualdad de derechos”

Punto de encuentro: Parque Luis Carlos Galán (carrera 44 con calle 72)

Lugar de llegada: Plaza de la Paz

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

📍Malambo: “9.ª Marcha LGBTIQ+ Malambo”

Punto de encuentro: Olímpica El Carmen (calle 12 con carrera 11B)

Fecha: 26 de junio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

📍Puerto Colombia: “6.ª Marcha y Encuentro Cultural”

Punto de encuentro: Por confirmar

Fecha: 26 de junio de 2026

Hora: Por confirmar

📍Soledad: 8.ª Marcha LGBTIQ+ 2026, “Soledad, territorio de mil colores”

Punto de encuentro: Polideportivo del Hipódromo

Lugar de llegada: Plaza Mayor de Soledad

Fecha: 27 de junio de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Bolívar

📍Cartagena: “Un grito marica, Cartagena sin memoria, ciudad despojadora”

Punto de encuentro: Bomba/CAI de Ceballos

Lugar de llegada: La Plaza de Todxs

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 1:00 p.m.

📍El Carmen de Bolívar: “Novena Marcha LGBT de los Montes de María”

Punto de encuentro: Cancha 12 de Noviembre

Lugar de llegada: Plaza Molongo

Fecha: 26 de junio de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Boyacá

📍Tunja: “Marcha del Orgullo Boyacá”

Punto de encuentro: Parque Recreacional

Fecha: 27 de junio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

Caldas

📍Manizales: Marcha del Orgullo LGBTIQ+ Manizales

Punto de encuentro: Sector el Cable

Fecha: 4 de julio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

Caquetá

📍Florencia: Pride Caquetá 2026, “Voces libres, colores de la Amazonía”

Punto de encuentro: Polideportivo Versalles

Lugar de llegada: Plaza San Francisco

Fecha: 3 de julio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

Casanare

📍Yopal: Marcha del Orgullo 2026

Punto de encuentro: Parque de Las Flores

Lugar de llegada: Parque Ramón Nonato Pérez

Fecha: 27 de junio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

Cesar

📍Valledupar: XV Marcha LGBTQ+, ““Transformando tradiciones y costumbres culturales desde el arte diverso”

Punto de encuentro: Plaza Primero de Mayo

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 2:30 p.m.

Córdoba

📍Montelíbano: 8.ª Marcha LGBTIQ+, Pintando la diversidad

Punto de encuentro: Parque Principal de Montelíbano

Fecha: 24 de junio de 2026

Hora: 3:00 p.m.

Bogotá y Cundinamarca

📍Bogotá: “Marcha LGBTIQ+ del Sur”

Punto de encuentro: Antigua fábrica de Bavaria, Kennedy

Lugar de llegada: Parque El Fuego, Fontibón

Fecha: 14 de junio de 2026

Hora: 9:00 a.m.

📍Bogotá: “Marcha Distrital del Orgullo LGBTI”

Punto de encuentro: Parque Nacional

Lugar de llegada: Plaza de Bolívar

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 10:00 a.m.

📍Bogotá: Yo Marcho Trans, “Somos todes el polvo de las mismas estrellas”

Punto de encuentro: Engativá

Fecha: 4 de julio de 2026

Hora: Por confirmar

📍Zipaquirá: “Nuestra voz no se esconde, orgullo responde”

Punto de encuentro: Estación del Tren de Zipaquirá

Lugar de llegada: Parque de la Independencia

Fecha: 11 de julio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

La Guajira

📍Maicao: VIII Marcha LGBTI de Maicao, “Por el derecho a ser y el deber de hacer”

Punto de encuentro: Parque Sagrado Corazón de Jesús (Chacarita)

Lugar de llegada: Parque Centenario

Fecha: 4 de julio de 2026

Hora: 3:00 p.m.

📍Riohacha: “Cuerpos en movimiento, por la reivindicación de las mujeres trans”

Punto de encuentro: Monumento a los Embarradores, Avenida Circunvalar

Fecha: 5 de julio de 2026

Hora: 4:00 p.m.

📍Uribia: Conversatorio de la inclusión LGBTIQ+

Lugar: Hotel Ichitki

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 12:00 p.m.

Magdalena

📍Santa Marta: Pride Santa Marta, “No es solo marchar, sino saber hacia donde vamos”

Punto de encuentro: Polideportivo

Lugar de llegada: Parque de Bolívar

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

Meta

📍Villavicencio: “Uniendo corazones, pintando el Llano de colores”

Punto de encuentro: Parque Infantil

Lugar de llegada: Parque Los Fundadores

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 12:00 p.m.

📍Villavicencio: XV Marcha LGBTIQ+ Villavicencio, “Del delito al derecho, 45 años resistiendo”

Punto de encuentro: Parque Los Fundadores

Fecha: 5 de julio de 2026

Hora: 12:30 p.m.

Norte de Santander

📍Cúcuta: “Nuestra identidad sin barreras”

Punto de encuentro: Zona Industrial

Lugar de llegada: Cancha 20 de julio 1 etapa, Atalaya

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 1:00 p.m.

Putumayo

📍Mocoa: “Marcha por la Diversidad”

Punto de encuentro: Bomba Terpel, Las Villas

Lugar de llegada: Parque General Santander de Mocoa

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 1:00 p.m.

Quindío

📍Armenia: Pride Fest Armenia

Punto de encuentro: Universidad del Quindío

Fecha: 27 de junio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

Risaralda

📍Dosquebradas - Pereira: Pride Eje Cafetero, “El Orgullo es Nuestra Mejor Cosecha”

Punto de encuentro: Makro Dosquebradas

Lugar de llegada: Plaza Cívica Ciudad Victoria

Fecha: 14 de junio de 2026

Hora: 12:00 p.m.

San Andrés y Providencia

📍San Andrés Islas: Marcha LGBTIQ+ San Andrés

Punto de encuentro: Parque Bolívar

Fecha: 11 de julio de 2026

Hora: 6:00 p.m.

Santander

📍Bucaramanga: Pride Santander 2026, “El orgullo no se apaga”

Punto de encuentro: Estadio de Atletismo La Flora

Fecha: 27 de junio de 2026

Hora: 1:00 p.m.

📍Girón: Pride Girón 2026

Punto de encuentro: Romboy del Poblado

Lugar de llegada: Coliseo Primero de Mayo

Fecha: 4 de julio de 2026

Hora: 1:00 p.m.

Sucre

📍Sincelejo: Marcha LGBTIQ+ Sincelejo

Punto de encuentro: Parque de los Periodistas

Fecha: 26 de junio de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Valle del Cauca

📍Cali: XX Marcha LGBTIQ+ Cali 2026

Punto de encuentro: Diamante de Béisbol (carrera 39 #9D-40)

Lugar de llegada: Bulevar del Oriente

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

📍Palmira: “Libres, visibles y sin miedo”

Punto de encuentro: Bosque Municipal

Fecha: 4 de julio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

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