12 de diciembre de 2025 - 08:00 p. m.
Mundial 2026: la controversia por el “Partido del Orgullo LGBTIQ+” que jugarán Irán y Egipto
El Mundial 2026 arrancó con controversias, luego de que Seattle anunciara un “Partido del Orgullo” para el 26 de junio, fecha que por sorteo coincidirá con el encuentro entre Irán y Egipto, dos países donde la población LGBTIQ+ enfrenta criminalización y restricciones severas a sus derechos. La FIFA, aún no se ha pronunciado sobre si respalda la realización del evento tal como está programado o si considerará algún tipo de ajuste.
