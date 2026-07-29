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La Disidencia
29 de julio de 2026 - 06:00 p. m.

Níger incluye la asexualidad en una norma que endurece la criminalización de personas LGBT

Níger aprobó un nuevo Código Penal que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y que, por una redacción tan amplia como confusa, también incluyó la asexualidad entre las supuestas conductas sancionables. La decisión se da en un contexto en el que varios Estados africanos han endurecido sus leyes contra las personas LGBTIQ+. Le contamos más sobre la nueva normativa y cómo se conecta con esta ola de homofobia que avanza en el continente.

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Luisa Lara

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Richard Alberto León Muñoz

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