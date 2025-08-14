Oh My Drag Fest en Bogotá: fecha, lugar, programación y más

Según Oh My Drag!, el espacio ha funcionado como lugar de encuentro para el colectivo LGBTIQ+ y personas aliadas del movimiento. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El próximo domingo 17 de agosto se llevará a cabo la segunda edición del Oh My Drag Fest!, un evento que reunirá en el Royal Center de Bogotá a artistas internacionales y locales del arte drag.

El cartel principal incluye a Shea Couleé, ganadora de RuPaul’s Drag Race All Stars 5, junto a Morphine Love Dion y Jewels Sparkles, participantes destacadas de la temporada 16 del mismo programa. También participarán artistas colombianas y emergentes de la escena queer.

También le puede interesar: ¿Qué es drag queen? Conceptos del mundo del drag explicados

Además del espectáculo principal, el festival contará con música en vivo, activaciones con marcas aliadas y espacios culturales enfocados en la diversidad. La organización ha señalado que el evento busca ofrecer un entorno seguro e inclusivo para la población LGBTIQ+.

Oh My Drag! es una iniciativa que desde hace más de siete años organiza eventos relacionados con el arte drag en Colombia. Hasta la fecha ha realizado 23 encuentros, con una asistencia total de 18.695 personas, según cifras de la organización.

¿Qué es el arte drag?

La práctica de interpretar personajes de un género distinto al propio tiene sus raíces en el teatro de la Antigua Grecia y Roma, donde los papeles “femeninos” eran representados por hombres, ya que a las mujeres no se les permitía actuar en escenarios públicos.

Con la evolución del teatro en siglos posteriores, la expresión de género comenzó a utilizarse también como recurso de sátira, parodia y crítica social. Según algunas teorías populares, la palabra drag provendría de la expresión en inglés “Dressed Resembling A Girl”, supuestamente utilizada en antiguos guiones teatrales para indicar cambios de vestuario. Aunque esta etimología no está confirmada de manera oficial, ha sido ampliamente difundida y aceptada como parte del imaginario cultural de quienes lo practican.

También le puede interesar: ¿Censura en Stonewall? Desaparecen menciones a personas trans y bisexuales

Desde sus orígenes, el drag ha estado vinculado a espacios alternativos como bares y calles, muchas veces en contextos clandestinos debido a la discriminación y persecución. Con el paso del tiempo, y especialmente tras la exposición mediática que trajo el programa estadounidense RuPaul’s Drag Race, ha ganado visibilidad a nivel mundial. Hoy en día se reconoce como una forma de arte que combina elementos de cultura, pop, política, lucha y performance underground.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.