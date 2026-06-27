Orgullo bajo el mar y Europa contra las terapias de conversión: noticias LGBT de la semana
Una marcha LGBTIQ+ bajo el agua, dos países europeos decididos a prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” y nuevas alertas sobre la desaparición del contenido de diversidad en internet. Así se movió la agenda noticiosa durante los últimos días.
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