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Orgullo bajo el mar y Europa contra las terapias de conversión: noticias LGBT de la semana

Una marcha LGBTIQ+ bajo el agua, dos países europeos decididos a prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” y nuevas alertas sobre la desaparición del contenido de diversidad en internet. Así se movió la agenda noticiosa durante los últimos días.

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Redacción Género y Diversidad
27 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
Radar queer del 20 al 27 de junio.
Foto: La Disidencia
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