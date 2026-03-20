¿Por qué el porno lésbico crea ideas falsas sobre el sexo entre mujeres?

La categoría de “porno lésbico” suele ocupar los primeros puestos en los rankings de las plataformas que producen este contenido. El caso más reciente lo reportó Pornhub, que aseguró que fue la tendencia más vista en 2025. Pero cuando se indaga por qué ocupa ese lugar, lo que aparece no necesariamente dice mucho sobre cómo tienen sexo las mujeres que aman a otras mujeres, sino más bien sobre cómo funciona el deseo masculino dentro de la industria pornográfica. Le contamos.