¿Por qué Young Miko dijo que es una “lesbiana de oro” y qué significa?

La población LGBTIQ+ ha creado términos para nombrar sus experiencias. Uno de los que volvió a sonar recientemente, tras una entrevista que la revista Cosmopolitan le hizo a Young Miko, fue el de “lesbiana de oro”. Es un concepto que se utilizó por primera vez en 1995 por la comediante Carol Steinel y se refiere a personas homosexuales que solo han tenido relaciones sexuales con personas de su mismo género. Aquí le contamos qué significa y por qué genera debate.