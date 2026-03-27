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27 de marzo de 2026 - 12:04 a. m.

¿Por qué Young Miko dijo que es una “lesbiana de oro” y qué significa?

La población LGBTIQ+ ha creado términos para nombrar sus experiencias. Uno de los que volvió a sonar recientemente, tras una entrevista que la revista Cosmopolitan le hizo a Young Miko, fue el de “lesbiana de oro”. Es un concepto que se utilizó por primera vez en 1995 por la comediante Carol Steinel y se refiere a personas homosexuales que solo han tenido relaciones sexuales con personas de su mismo género. Aquí le contamos qué significa y por qué genera debate.

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Luisa Lara

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Alejandra Ortiz Molano

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