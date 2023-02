Puso mi mano en su pene: el tercer denunciante del profesor Porfirio Ruiz

El profesor Porfirio Ruiz es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Foto: Fotomontaje El Espectador

Aunque el profesor Porfirio Ruiz, del departamento de filosofía de la Universidad Nacional, ha insistido en su inocencia por las denuncias en su contra por acoso sexual, una investigación institucional determinó su destitución e inhabilidad del cargo. Lo que para él eran “chistes vulgares”, para el tribunal disciplinario de la entidad fue acoso sexual, pues intentó convencer a dos estudiantes, por separado, de tener algún tipo de relacionamiento sexual con él. Les decía cosas como: “pícaro”, “con lo rico que es tirar”, “me pareces una belleza de muchacho”, “te ves despampanante” y “me has dejado flechado”. También les hacía invitaciones a almorzar, a tomar cerveza o a ver un partido de fútbol en el estadio. (Destituyen a profesor de la U. Nacional por acosar sexualmente a estudiantes)

La decisión se tomó en primera instancia y se conoció esta semana. Pero hay un tercer caso que aun no se decide de fondo y su denunciante es otro estudiante. El Espectador conoció ese relato. Según el estudiante de pregrado, los hechos ocurrieron en una noche del año 2017. Primero, cuenta que departió con otro compañero y el docente Ruiz en un restaurante cerca de la universidad, donde el profesor pidió grandes cantidades de cerveza. “Mientras conversábamos, el profesor me hizo insinuaciones y coqueteos que tomé como chistes flojos. Bajo la mesa, rozaba su pierna con la mía”, afirma el joven en un documento radicado en la Universidad Nacional.

Minutos después, de acuerdo con el relato, los tres hombres salieron del restaurante, volvieron a la universidad e ingresaron a la oficina que el profesor Porfirio compartía con otra profesora, donde se describe que había dos escritorios, un lavaplatos, una mesa auxiliar y una colchoneta.

“Una vez en la oficina, yo me acuesto en el suelo, en ese rincón donde solía haber una colchoneta, y alguien apaga la luz de la oficina. El otro estudiante también se acuesta en este lugar y él y yo nos empezamos a besar y a tocar, todo esto fue consensuado. De repente y sin que lo hubiera aprobado, sin que yo lo hubiera invitado, sin que yo le hubiera dado alguna indicación y sin que yo supiera que eso iba a pasar, el profesor Porfirio Ruiz se acuesta detrás de mí (…) me empieza a tocar el torso, se abre su pantalón y empieza a masturbarse. Seguido a esto, el profesor toma mi mano y la pone en su pene, yo toco su pene y retiro mi mano. Digo ‘no’ y expreso mi disgusto.

Después, el profesor se levanta y lo único que yo quiero es salir de ese lugar. No obstante, mientras intento levantarme, veo en la penumbra que el profesor está en su silla masturbándose mientras nos mira. Después de esto, todos salimos de la oficina. El profesor me pide que lo bese. Me pide varias veces que acceda a besarlo y hace un gesto con sus labios. Después de su insistencia me veo en la obligación de hacerlo para poder librarme de esta situación. En este momento ya sentía miedo, ansiedad y mucho asco. Luego, salimos del edificio y yo pude irme de la universidad por mis propios medios”, continúa el estudiante en su denuncia.

El denunciante expresó también que le tomó tiempo poder reconocer que había sido víctima de violencia sexual, pues no había dado su consentimiento. La agresión le generó ansiedad, inseguridad, tristeza, silencio y miedo. “Durante años tuve que aprender a olvidar estos hechos y a no tenerlos en cuenta, a seguirme relacionando con estas personas como si nada hubiera pasado y a callar por temor, vergüenza y miedo. Estuve aparentando mucho tiempo que esto no me afectó emocional y psicológicamente”, cuenta el estudiante.

Por eso, el 15 de octubre de 2020 hizo una denuncia pública por medio del Comité de Género del Departamento de Filosofía en sus redes sociales y el Proyecto de Equidad de Género le brindó asesoría jurídica y acompañamiento psicológico.

“Después de lo que me pasó, las conversaciones por Facebook que mantenía con el profesor me sirvieron para conocer e indagar en sus comportamientos abusivos con los estudiantes varones. Yo tengo un archivo que contiene mis conversaciones con Porfirio Ruiz del 26 de julio de 2017 (primera vez que hablé con el profesor en Facebook) hasta el 5 de septiembre de 2018 (última vez que hablé con el profesor en Facebook). Estoy dispuesto a aportar este archivo si así se requiere durante el proceso disciplinar”, concluye el denunciante.

El Espectador contactó a la Universidad Nacional para conocer el estado de este tercer caso, pero no ha recibido respuesta.

El profesor Porfirio Ruiz es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Su descripción en la página web de la institución afirma que ha sido decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas, además de director de bibliotecas. Era profesor del Departamento de Filosofía, director del grupo de investigación Centro de Investigaciones en Lógica y Epistemología Contemporánea (CILEC), y es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Sus intereses filosóficos están centrados en la filosofía antigua.

Frente a las dos primeras quejas, el profesor intentó defenderse asegurando que era heterosexual y que siempre hacía “chistes vulgares”, para lo cual incluso presentó testigos. Sin embargo, la organización Colombia Diversa les explicó a las profesoras que integraron el tribunal disciplinario que se trataba de una estrategia para esconder el acoso sexual que estaba ejecutando.