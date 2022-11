¿Qué es el espectro asexual?

Hasta hace poco, asumir que todas las personas sentían o estaban sexualmente atraídas por alguien era lo normal. Nos hicieron creer que el sexo es una necesidad y que, de no tener deseo, algo estaba mal. Pero no, la sexualidad es tan diversa que algunas personas no experimentan atracción en este aspecto y es completamente válido. Reconocer y visibilizar el espectro asexual dentro de una población hipersexualizada como la LGBTIQ+ es más que fundamental.