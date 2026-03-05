¿Qué es el protocolo de voto trans y qué derechos garantiza en las elecciones en Colombia?
¿Qué pasa cuando la expresión de género de una persona no coincide con la foto o el marcador de sexo de su cédula en un puesto de votación? De cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia, existe un protocolo que busca evitar que esa situación termine en discriminación al momento de votar. En esta infografía le contamos.
