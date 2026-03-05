Publicidad

Género y Diversidad
La Disidencia

¿Qué es el protocolo de voto trans y qué derechos garantiza en las elecciones en Colombia?

¿Qué pasa cuando la expresión de género de una persona no coincide con la foto o el marcador de sexo de su cédula en un puesto de votación? De cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia, existe un protocolo que busca evitar que esa situación termine en discriminación al momento de votar. En esta infografía le contamos.

Alejandra Ortiz Molano
05 de marzo de 2026 - 09:30 p. m.
Voto trans
Foto: La Disidencia
