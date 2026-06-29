29 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
¿Qué mensajes de esperanza deja la población LGBTIQ+ en la Marcha del Orgullo 2026?
Más de 40 años después de la primera Marcha del Orgullo realizada en Colombia, las calles de Bogotá vuelven a llenarse de arcoíris para celebrar y seguir exigiendo derechos. Aunque el país ha logrado importantes avances, la discriminación y la violencia motivadas por prejuicios siguen siendo una realidad. Por eso, estuvimos en el Pride de Bogotá y les preguntamos a quienes marcharon qué mensaje de esperanza querían compartir.
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