¿Qué mensajes de esperanza deja la población LGBTIQ+ en la Marcha del Orgullo 2026?

Más de 40 años después de la primera Marcha del Orgullo realizada en Colombia, las calles de Bogotá vuelven a llenarse de arcoíris para celebrar y seguir exigiendo derechos. Aunque el país ha logrado importantes avances, la discriminación y la violencia motivadas por prejuicios siguen siendo una realidad. Por eso, estuvimos en el Pride de Bogotá y les preguntamos a quienes marcharon qué mensaje de esperanza querían compartir.