¿Qué significa ser cisgénero? Explicación del término

“Cisgénero” se usa para referirse a quienes se identifican con el mismo género que les fue asignado al nacer. Es decir, si a alguien en su nacimiento le asignaron el sexo femenino y se reconoce como mujer, se considera cisgénero. En contraste, una persona trans es la que se identifica con un género distinto al que le fue asignado al nacer.

Se ha dado por hecho que la mayoría de las personas son cisgénero. Sin embargo, existen distintas formas de expresar y vivir la identidad de género, y la distinción entre cis y trans permite reconocer ambas experiencias como legítimas y posibles.

Como lo explica la experta en género, Stephanie Salazar Mahecha, en entrevista con El Espectador: “el prefijo cis es una posibilidad que nos invita a mirar críticamente esa norma binaria que ha excluido a las personas trans y a comprender que esa exclusión tiene consecuencias graves. Reconocerse como tal abre la posibilidad de hablar de un sistema que ha invisibilizado y marginado otras formas de existir”.

¿De donde nace el concepto?

La palabra “cisgénero” es un neologismo formado por el prefijo latino cis- y el término “género”. Según la Real Academia Española (RAE), el prefijo cis- significa “del lado de acá” o “de la parte”, sirviendo como antónimo del prefijo trans-, que significa “a través” o “más allá”. Es necesario recordar que, “trans”, es un término sombrilla que abarca las identidades de género diversas, dentro de las cuales se encuentran “transgénero” y “transexual”.

El concepto fue introducido en 1991 por el psiquiatra y sexólogo alemán Volkmar Sigusch, quien acuñó el término “zissexuell” (cisexual). Entendiendo que así como se nombraban las identidades trans, también debía existir un modo para referirse a las personas que sí se identifican con la asignación sexo-genérica al momento de nacer. Su uso fue fundamental en el gremio académico para los estudios sobre identidades trans en la década de 1990.

Al hablar de cisgénero conviene tener en cuenta la diferencia entre sexo biológico, identidad de género y orientación sexual

Al hablar de términos como cisgénero o transgénero, es común que surjan dudas sobre qué diferencia hay entre el sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual. Aunque a veces se confunden, cada uno se refiere a aspectos distintos. Así que entenderlos ayuda a comprender por qué la conversación sobre género es mucho más amplia.

Sexo biológico es la clasificación que se hace al nacer a partir de características físicas como genitales, cromosomas y hormonas. Usualmente se asigna como femenino o masculino, aunque existen también personas intersexuales que nacen con variaciones que no encajan en esas categorías binarias.

Identidad de género es la vivencia interna de cada persona sobre su propio género. Puede coincidir con el sexo asignado al nacer —como ocurre en las personas cisgénero— o diferir de él, como en el caso de las personas trans.

Orientación sexual se refiere a hacia quién se siente atracción emocional, afectiva o sexual. Es independiente tanto del sexo biológico como de la identidad de género. Una persona puede ser cis o trans, y a la vez heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual, entre otras orientaciones sexuales.

