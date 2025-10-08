Logo El Espectador
Género y Diversidad
La Disidencia
08 de octubre de 2025 - 08:00 p. m.

¿Qué significa ser sáfica y en qué se diferencia de ser lesbiana?

El 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Lesbianas, una fecha para celebrar la diversidad, la historia, la cultura y la resistencia de las mujeres lesbianas en todo el mundo. El reconocimiento de esta orientación sexual se remonta a Safo de Lesbos, poeta griega cuyo nombre inspiró los términos lesbiana y sáfico. Pero ¿qué significan estas dos palabras? Le contamos

Luisa Lara

Luisa Lara

La Disidencia

 

