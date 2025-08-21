Queer Comedy: el nuevo stand up LGBTIQ+ que llega a Bogotá

Foto: Miguel Ángel Cuenca

El próximo 26 de agosto, a las 8:00 p.m., el Centro Cultural A Seis Manos (Calle 22 # 8-60, Bogotá) será el escenario de Queer Comedy, el piloto del proyecto transmedia Chapi+, un retrato de Chapinero, la histórica localidad de encuentro de la población LGBTIQ+ en Colombia.

¿Qué pasa cuando una mujer trans, comediante y trabajadora sexual sube al escenario? ¿O cuando alguien confiesa las peripecias del cruising sin filtro? Estos serán algunos de los temas que abordarán las personas que participarán en el evento.

Esta apuesta de comedia queer en la capital abre espacios para hablar de la odisea de descubrir el clítoris; de la montaña rusa de la bisexualidad; de ser lesbiana, funcionaria pública y comediante al mismo tiempo; o de ser una tomboy, es decir, una mujer con expresión de género masculina, que todo el mundo confunde con “el parcero”.

Durante décadas, en la televisión y en el entretenimiento colombiano, las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas han sido reducidas a estereotipos, personajes caricaturizados, de relleno o ultra feminizados usados como burla. Según los organizadores, con Queer Comedy, se busca que las voces diversas cuenten sus relatos en primera persona, y que el humor se convierta en un puente para la crítica social y la deconstrucción de imaginarios excluyentes de la población diversa.

“La comedia, cuando se apropia desde quienes hemos sido objeto de la burla, se convierte en un ejercicio de poder discursivo”, afirma José David Escobar Franco, uno de los promotores del evento y periodista de El Espectador. “Nos permite mirar de frente la tragedia, las alegrías y las contradicciones de la vida, y compartirlas con otros en clave de risa”, agrega.

¿Quiénes participarán en este espacio?

El espacio contará con seis comediantes y, como host, la participación del artista drag Dey Mompox.

👉 Las personas interesadas pueden reservar su cupo en este enlace

Cover de 25.000 pesos con 5 mil consumibles. Se paga en la entrada.

¿Qué es Chapi+?

Es un proyecto transmedia que narra historias de diversidad sexual y de género desde Chapinero, Bogotá, una localidad emblemática para la población LGBTIQ+. Que a través de reportajes, entrevistas, recursos interactivos, videos y con formatos performáticos, busca llevar el periodismo a otros escenarios de interacción con la audiencia, en este caso, como la comedia queer.

