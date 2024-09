¿Quién es Chappell Roan, la cantante que dedicó su VMA a las drags, trans y gais?

La cantante ganó el VMA a Artista Revelación. Foto: Instagram - chappellroan

Vestida con una armadura inspirada en Juana de Arco, Kayleigh Rose Amstutz, conocida mundialmente por su nombre artístico Chappell Roan, recibió el pasado miércoles 11 de septiembre el Video Music Award a Artista Revelación. Este es el primer premio que gana la cantante estadounidense de 26 años y, su discurso, decidió dedicarlo a las personas LGBTIQ+.

“Este premio es para las personas queer y trans que impulsan el pop. Para los gais que dedican mis canciones a alguien que aman o que odian. Es para los niños y niñas LGBTIQ+ del Medio Oeste de los Estados Unidos que están viendo ahora mismo. Las veo, las entiendo, porque soy una de ustedes. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden ser exactamente quien quieren ser”, fueron las palabras de Roan.

En el último año, la cantante y compositora ha capturado la atención del público con su estilo, que evoca la extravagancia y teatralidad del drag, junto con melodías inspirada en el synth pop de los años 80 y éxitos pop de principios de los años 2000. La carrera de Roan se nutre de extremos, rarezas y de abrazar la cultura queer.

Chappell Roan nació en Willard, Misuri, en 1998. Su nombre de artista es un tributo a su difunto abuelo, Dennis K. Chappell, cuya canción favorita era “The Strawberry Roan”, una balada clásica escrita por Curley Fletcher. Roan creció en una familia conservadora y cristiana, lo que hizo que creciera pensando que había algo “mal” con ella.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, ella habló sobre cómo, debido a su crianza religiosa, solía sentir mucha vergüenza, e incluso miedo sobre su orientación sexual. “Me asustaban los gais extravagantes porque me enseñaron eso. Me di cuenta de que la gente odia a los gais que expresan e incluso exageran su feminidad porque la gente odia a las mujeres”, relató la artista.

En 2018, se mudó de Misuri a Los Ángeles, una ciudad que, asegura, “le abrió los ojos” sobre su propia identidad. Para ella, al darse cuenta de que era lesbiana y entender que realmente no había nada malo con ella, encontró un poco de tranquilidad en su vida. “Cuando llegué a Hollywood, me di cuenta de que nada de lo que siempre había temido era verdad... sobre todo cuando se trata de la comunidad LGBTIQ+”. Desde ese momento, se identificó como una persona queer y se dejó conquistar por la estética drag.

Una artista abiertamente queer

De hecho, “Chappell Roan” es el alter ego de la artista, su propia versión drag. Sus maquillajes y vestuarios son extravagantes; desafía las normas de género; aboga por la inclusión y la diversidad; y continuamente desafía las expectativas de lo que significa ser una estrella del pop y mujer queer en el siglo XXI. Aunque ha sido criticada por tener supuestamente “dificultades para lidiar con la fama”, ella ha compartido en sus redes sociales que está convencida de que ser artista no la obliga a sentirse cómoda con la exposición a la que está sujeta, y no le importa si creen que es “egoísta” de su parte “decir que no a una foto, a dar tu tiempo o a un abrazo”.

La artista actualmente es considerada una promesa del pop por su habilidad para combinar melodías pegadizas con letras introspectivas y audaces. Roan se ha consolidado en el último año como una de las voces más frescas y originales en la industria musical y como un ícono LGBTIQ+ para las nuevas generaciones. Y aunque ha sido telonera de cantantes como Olivia Rodrigo, y su presentación en el Loolapalooza de Chicago este año fue la que más audiencia tuvo, ella asegura que no le interesa ser más famosa de lo que en este momento es.