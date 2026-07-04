Rusia endurece su ofensiva y Heartstopper ya tiene final: las noticias LGBTIQ+ de la semana
Esta semana la conversación pasó por museos, festivales, tribunales y salas de cine. Del patrimonio cultural LGBTIQ+ en Colombia a las primeras condenas por shows drag en Rusia, repasamos las noticias que marcaron los últimos días.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.