Publicidad

Home

Género y Diversidad
La Disidencia

Rusia endurece su ofensiva y Heartstopper ya tiene final: las noticias LGBTIQ+ de la semana

Esta semana la conversación pasó por museos, festivales, tribunales y salas de cine. Del patrimonio cultural LGBTIQ+ en Colombia a las primeras condenas por shows drag en Rusia, repasamos las noticias que marcaron los últimos días.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Género y Diversidad
04 de julio de 2026 - 06:10 p. m.
Radar queer del 28 de junio al 4 de julio
Foto: La Disidencia
Conoce más

Temas recomendados:

LGBT

Lgbti

La Disidencia

México

Colombia

Rusia

Estados Unidos

Stonewall

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.