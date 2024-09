¿Ser bisexual es una etapa? Desmitificando esta orientación sexual

La bisexualidad se define como la atracción romántica y/o sexual hacia dos o más identidades de género. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La bisexualidad es una orientación sexual diversa que se define como la atracción romántica y/o sexual hacia más de un género. No todas las personas bisexuales definen su orientación de la misma manera, al igual que no todas las personas atraídas hacía más de un género se llaman a sí mismas como bisexuales. Una persona “bi” puede sentirse atraída hacia hombres, mujeres o personas con identidades de género diversas, esto no quiere decir que la atracción sea igual hacia todos, ni que les guste cualquier persona.

Sin embargo, esta orientación sexual es una de las más estigmatizadas, incluso dentro de la población LGBTIQ+. Todas las orientaciones sexuales son legítimas y válidas, pero ser bisexual frecuentemente resulta en creencias erróneas y estereotipos estigmatizantes que causan discriminación y estigmas.

1. La bisexualidad es una fase

Uno de los mitos más persistentes es que la bisexualidad es solo una etapa, que son personas “confundidas” o simplemente están explorando. Muchos creen que las personas bisexuales eventualmente “escogen” ser heterosexuales o gais, pero esto es falso. Si bien es cierto que para algunas personas identificarse como bisexuales forma parte de su proceso de autodescubrimiento y luego se dan cuenta que no es así,las orientaciones sexuales sí pueden evolucionar sin que esto signifique que sean transitorias. La realidad es que, para muchos, ser bisexual es una parte estable de su identidad

2. Las personas bisexuales son más promiscuas

La bisexualidad se refiere a una atracción, no a un comportamiento o actividad sexual. La creencia de que las personas bisexuales son más propensas a “desear” relaciones múltiples es otro mito que estigmatiza. La orientación sexual no define el deseo sexual o la líbido,y la bisexualidad en sí misma no convierte a nadie en una persona promiscua, infiel o poliamorosa. Este estereotipo no solo es injusto, sino que también perpetúa una imagen negativa de las personas bisexuales.

3. La bisexualidad es sentir una atracción 50/50 a hombres y mujeres

Existe una creencia generalizada de que la bisexualidad implica sentir atracción en iguales proporciones hacia diferentes géneros. No obstante, esto no es del todo cierto. La experiencia más común para muchas personas bisexuales es sentir que tienen preferencias, como una mayor atracción hacia las mujeres, pero esto no es una regla fija. Tener relaciones entre personas del mismo sexo, de sexo opuesto o de una identidad de género diversa no determina qué tan bisexual o no eres.

4. Las mujeres bisexuales solo buscan la atención de los hombres

Esta es una pre concepción misógina y que desconoce la identidad de las mujeres bisexuales. La fetichización de la bisexualidad no es responsabilidad de las personas bisexuales, sino de la sociedad que asume que tener atracción sexual por más de un género es sólo una forma de “llamar la atención”. Es injusto invalidar la sexualidad de alguien basándose en estereotipos y asumiendo que las mujeres solo buscan atención masculina.

5. Si una persona bisexual está en una relación “hetero” ya no es bisexual

La orientación sexual de las personas bisexuales no cambia según la identidad de género de la persona con quién están saliendo. Por ejemplo, el hecho de que una mujer y un hombre estén en una relación no significa automáticamente que sean dos personas heterosexuales. Cualquiera de las dos personas puede identificarse con una orientación sexual diversa. Con quién sales no cambia las identidades hacia las que te sientes atraído o atraída.

Si estás explorando tu identidad y crees que podrías ser bisexual, recuerda que no estás solo o sola. La bisexualidad es una orientación sexual legítima y valiosa de la experiencia humana que merece ser celebrada y respetada. La clave está en escucharte, entender quién eres y buscar el apoyo que necesites en el proceso.