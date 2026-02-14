Siete maridos y un solo amor: el matrimonio lavanda como refugio forzado LGBTIQ+

El “matrimonio lavanda” es un acuerdo de conveniencia donde una o ambas personas ocultan su orientación sexual, casándose con alguien del sexo opuesto. Foto: Eder Rodríguez

“Destrocé el corazón de Celia porque pasaba la mitad de mi tiempo amándola; y la otra mitad, ocultando lo mucho que la amaba”. Esta confesión del libro de Taylor Jenkins Reid resume una experiencia que marcó la Era Dorada de Hollywood: la fragmentación de la identidad como estrategia de supervivencia en una industria que castigaba a las personas LGBTIQ+. Se trata del retrato de un contexto real en el que las personas diversas debían dividirse para poder existir en la vida pública.

El vínculo entre Evelyn Hugo y su compañera de estudio, Celia...