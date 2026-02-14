Logo El Espectador
Género y Diversidad
La Disidencia
Siete maridos y un solo amor: el matrimonio lavanda como refugio forzado LGBTIQ+

A propósito del libro Los siete maridos de Evelyn Hugo, exploramos la realidad de los amores imposibles y el peso que las mujeres cargan al ocultar su orientación sexual en una sociedad que discrimina.

Mariana Álvarez Barrero
14 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
El “matrimonio lavanda” es un acuerdo de conveniencia donde una o ambas personas ocultan su orientación sexual, casándose con alguien del sexo opuesto.
Foto: Eder Rodríguez

“Destrocé el corazón de Celia porque pasaba la mitad de mi tiempo amándola; y la otra mitad, ocultando lo mucho que la amaba”. Esta confesión del libro de Taylor Jenkins Reid resume una experiencia que marcó la Era Dorada de Hollywood: la fragmentación de la identidad como estrategia de supervivencia en una industria que castigaba a las personas LGBTIQ+. Se trata del retrato de un contexto real en el que las personas diversas debían dividirse para poder existir en la vida pública.

El vínculo entre Evelyn Hugo y su compañera de estudio, Celia...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
