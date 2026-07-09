09 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
“Todavía se excluye por vivir con VIH”: así funciona la red que acompaña a personas LGBTIQ+
El VIH no es una sentencia de muerte, pero el estigma que lo rodea todavía hace que muchas personas lo sientan así. Frente a esa realidad, Red Somos, una organización social que nació hace 18 años desde el activismo LGBTIQ+, ha construido un modelo de acompañamiento comunitario para personas que viven con el diagnostico. Su trabajo parte de la idea de que el VIH no solo pasa por el tratamiento clínico, sino también por el acceso a información, la salud mental, la exigencia de derechos y la construcción de redes de apoyo.
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