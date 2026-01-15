Los países más seguros para viajar siendo LGBTIQ+, según rankings internacionales. Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

En un contexto marcado por violencias, marcos legales restrictivos, y discursos políticos excluyentes, es comprensible que muchas personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas duden al momento de planear sus vacaciones internacionales. Pues bien se sabe que la seguridad suele ser la principal preocupación en estos casos. Sin embargo, distintos análisis y estadísticas coinciden en que sí existen destinos más seguros para viajar siendo una persona LGBTIQ+, y que el momento ideal para hacerlo depende, en gran parte, del lugar elegido.

De acuerdo con el Índice de Viajes Gay 2025, publicado a finales de año por Statista, entre los países mejor valorados para viajar se encuentran Canadá, Islandia, Malta, Portugal, España, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Australia, Uruguay y Noruega. El ranking evaluó distintos criterios, que van desde el reconocimiento del matrimonio igualitario hasta la existencia o ausencia de sanciones penales contra las personas homosexuales. A partir de esos indicadores, los países que no garantizaron ni respetaron los derechos humanos obtuvieron puntuaciones más bajas, especialmente en los casos donde se registraron vulneraciones directas contra las personas LGBTIQ+.

Esta información coincide con uno de los estudios más amplios sobre turismo LGBTIQ+. Desde hace más de 13 años, el portal alemán Spartacus publica el “Gay Travel Index”, una herramienta que orienta a personas LGBTIQ+ sobre los destinos más seguros para viajar. El índice tiene en cuenta factores como el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, las leyes antidiscriminación, la protección frente a delitos de odio y el reconocimiento legal de las identidades género diversas, así como los niveles de aceptación social y la ausencia de violencias hacia esta población.

El último y más reciente Gay Travel Index comparó 215 países y territorios según la situación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y queer. Para 2025, Canadá, Islandia, Malta, Portugal y España encabezan el ranking como los destinos más seguros y abiertos para viajar, al obtener la puntuación máxima. El informe también destacaba avances en otros países como Grecia, Tailandia y Curazao que mejoraron su posición frente al año anterior.

A continuación, le contamos el panorama general de los países que lideran el ranking:

Canadá: Reconoce el matrimonio igualitario desde 2005 y prohíbe las mal llamadas terapias de conversión desde 2022. La identidad y la expresión de género cuentan con amplias protecciones antidiscriminatorias a nivel nacional. Además, el país alberga una de las celebraciones del Orgullo más importantes del mundo, como la que se realiza en Toronto.

Islandia: Cuenta con el reconocimiento del matrimonio y adopción igualitarios desde 2010, y prohíbe las terapias de conversión desde 2023. Reconoce la identidad de género por autodeterminación, sin requisitos médicos, e incluye el marcador X en documentos oficiales. Además, Islandia destaca por su alto nivel de aceptación social y por eventos como el Orgullo de Reikiavik, que se celebra cada agosto.

Malta: Reconoce el matrimonio y la adopción igualitaria, así como leyes nacionales contra la discriminación y los delitos de odio. Prohíbe las mal llamadas “terapias de conversión” desde 2016. Además, reconoce el género por autodeterminación, es decir, el Estado permite que una persona sea reconocida legalmente según la identidad de género con la que se identifica, sin exigir requisitos médicos ni trámites adicionales. Algo que por ejemplo, ha llevado a que se autorice el uso del marcador X o no binario en documentos oficiales.

Portugal: Reconoce el matrimonio igualitario desde 2010, la adopción igualitaria desde 2016 y el cambio legal de género sin requisitos médicos desde 2018. Desde la Revolución de los Claveles de 1974, el país ha avanzado de forma sostenida en materia de derechos LGBTIQ+ y aceptación social, lo que hoy lo posiciona como uno de los destinos más seguros y amigables para viajar.

España: Permite el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo desde 2005. La denominada “Ley Trans”, aprobada en 2023, incorporó el reconocimiento legal de género por autodeterminación para personas mayores de 16 años. A esto se suma un alto nivel de aceptación social, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.

Destinos que el ranking no considera seguros para la población LGBTIQ+

En el extremo opuesto del ranking de Spartacus se ubican los destinos que el índice considera peligrosos para la población LGBTIQ+. Entre ellos Rusia, donde las autoridades equiparan a las personas LGBTIQ+ con organizaciones extremistas, así como Afganistán, Irán, Arabia Saudita y Yemen. En estos contextos, las personas LGBTIQ+ enfrentan persecución y violencia extrema motivada por prejuicios.

El informe también señala retrocesos en otros países como Estados Unidos, que descendió del puesto 41 al 48 tras las restricciones a los derechos de las personas trans impulsadas durante la segunda administración de Donald Trump. Georgia, por su parte, registró la caída más pronunciada del ranking, al pasar del puesto 109 al 162. Este retroceso se explica, en gran medida, por la promoción de una ley conocida como “anti-LGBT”, que introduce restricciones a la representación de personas LGBTIQ+ en los medios de comunicación, prohíbe el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y de las personas trans, y limita su acceso a servicios de salud.

