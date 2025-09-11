“Una doble condena”: así viven las personas trans en las cárceles de Colombia

Un estudio de la Universidad del Rosario recorrió siete cárceles de Colombia para investigar las condiciones de las personas con experiencia de vida trans. Foto: Óscar Pérez

La situación de derechos humanos en las cárceles de Colombia no es sencilla, diez años después de la creación de la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, las alertas siguen siendo las mismas: problemas en el acceso a la salud y a la alimentación, hacinamiento, infraestructura y resocialización. Sin embargo, cuando se trata de las personas con experiencia de vida trans, el día a día en la cárcel puede ser aún más difícil....