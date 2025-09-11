No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Género y Diversidad
La Disidencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Una doble condena”: así viven las personas trans en las cárceles de Colombia

Las personas trans privadas de la libertad en Colombia enfrentan discriminación, violencia y barreras para acceder a derechos esenciales como la salud y la educación. Según una investigación de la Universidad del Rosario, estas condiciones aumentan su vulnerabilidad y dificultan su proceso de resocialización dentro del sistema penitenciario.

Alejandra Ortiz
Alejandra Ortiz
11 de septiembre de 2025 - 09:00 p. m.
Un estudio de la Universidad del Rosario recorrió siete cárceles de Colombia para investigar las condiciones de las personas con experiencia de vida trans.
Un estudio de la Universidad del Rosario recorrió siete cárceles de Colombia para investigar las condiciones de las personas con experiencia de vida trans.
Foto: Óscar Pérez

La situación de derechos humanos en las cárceles de Colombia no es sencilla, diez años después de la creación de la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, las alertas siguen siendo las mismas: problemas en el acceso a la salud y a la alimentación, hacinamiento, infraestructura y resocialización. Sin embargo, cuando se trata de las personas con experiencia de vida trans, el día a día en la cárcel puede ser aún más difícil....

Alejandra Ortiz

Por Alejandra Ortiz

Antropóloga, periodista y realizadora audiovisual, con una maestría en Salud Pública. Ha sido profesora cátedra en la Universidad del Rosario y realizadora audiovisual en la unidad de video de El Espectador. @aleja_ortizmaortiz@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

La Disidencia

Derechos Humanos

Cárceles de Bogotá

Cárcel modelo de Bogotá

Carcel la picota

Trans

Lgbti

LGBT

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar