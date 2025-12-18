Una Navidad para las personas trans: lo que propone NaviTrans cada diciembre

“NaviTrans”, una fecha pensada para crear acompañamiento durante las festividades decembrinas. Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

Las celebraciones decembrinas no significan lo mismo para todas las personas. Mientras algunas comparten regalos y comida con sus familias, otras pasan estas fechas en soledad. En algunos casos, como el de población LGBTIQ+, esta distancia no es resultado de una elección personal, sino de la exclusión causada por el estigma o la discriminación. Para muchas personas trans o con identidades de género diversas, la Navidad no representa un momento de reunión, sino un recordatorio de vínculos rotos o de espacios familiares donde ya no tienen lugar. Según la Federación Estatal LGTBI+ de España, más de un tercio de las personas de esta población han sido expulsadas de su hogar debido a su orientación sexual o identidad de género, siendo las personas trans las más afectadas.

Si bien las personas trans ya enfrentan exclusión en diversos ámbitos sociales —como la educación, el empleo, los lugares de ocio o la representación política—, existen iniciativas comunitarias en diferentes partes del mundo, especialmente en América Latina, que ofrecen alternativas para que las celebraciones de diciembre no se conviertan en otro escenario de marginación. Una de estas propuestas ha tomado forma bajo el nombre de “NaviTrans”, una fecha pensada para crear acompañamiento durante las festividades.

Estos espacios han surgido de manera orgánica dentro de diversas comunidades, que los organizan para compartir alimentos, conversar, celebrar y, sobre todo, fortalecer los vínculos con la llamada “familia elegida”: personas con quienes no existe un parentesco, pero sí lazos de apoyo y afecto.

“Estas fechas casi siempre vienen con mucho vacío, pero algo que notamos es que, con las familias trans, logramos solventar. Por eso comenzamos a convocar la NaviTrans. El nombre también responde a eso: a una resignificación de lo que implica celebrar estas fechas para nosotros, nosotras y nosotres”, dice Danne Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GAAT, en conversación con El Espectador. Esta organización, que trabaja en defensa de los derechos humanos y acompaña a personas con experiencias de vida trans, ya ha realizado alrededor de ocho ediciones de la NaviTrans en Colombia.

Para Belmont, estas acciones permiten reapropiarse de eventos y fechas, más allá de lo que tradicionalmente implican este tipo de celebraciones. Señala que estas fechas no son únicamente religiosas ni exclusivas de las familias tradicionales, sino que también pueden ser encuentros que nazcan desde la unión, pero sin discriminación.

O como lo explica la directora: “Con un sentido mucho más profundo, que es este amor, cuidado, respeto y reconocimiento por las otras personas. Siempre hemos dicho que las personas trans no transitamos solas, sino que transitamos en colectivo, y por eso estos espacios son importantes”.

Y son justamente esos recuerdos los que suelen quedar tras una NaviTrans. Belmont ha visto que, en estos encuentros, personas que comienzan su tránsito y logran, al encontrarse con otras personas trans, ver otras opciones de vida más allá del miedo y la discriminación, para por fin encontrar entornos más seguros. También relata que, en varias ocasiones, familiares —padres, madres, hermanas o hermanos— han asistido por primera vez a un espacio trans para acompañar a sus seres queridos.

“Se les cae ese velo de que las personas trans somos peligrosas o todos estos prejuicios que hay, del miedo también que infunden algunas personas antiderechos o incluso la narrativa política actual. Y cuando llegan a estos lugares y ven que son espacios como muy amorosos, de demasiado apañe y acompañamiento trans. O sea, como que nos ven realmente como somos: naturalmente trans”, cuenta Belmont.

Una experiencia que resulta realmente conveniente, pues la situación para las personas trans en los contextos habituales no es fácil. De los casos atendidos por violencia hacia la población LGBTIQ+ por la Secretaría de Planeación durante 2025, solo en Bogotá, las personas trans representaron el mayor número de casos de hostigamiento, violencia o discriminación.

Por eso, desde diferentes organizaciones sociales en Colombia y otros países, se reconoce la importancia de seguir convocando encuentros como la NaviTrans. En el caso de la Fundación GAAT, estas actividades han reunido a personas de diferentes localidades en Bogotá, así como participantes de sus programas de ayuda humanitaria, procesos de cedulación o atención en situaciones de emergencia. También se extienden invitaciones a personas trans en situación de habitabilidad en calle o en riesgo de estarlo, a quienes muchas veces se les entrega un mercado.

Y si bien se trata de un entorno para compartir, también es un momento para conversar sobre necesidades concretas. Belmont explica que durante la NaviTrans se ofrece una orientación comunitaria sobre temas jurídicos, laborales o relacionados con el acceso a derechos, con el objetivo de redirigir a las personas hacia procesos de acompañamiento adecuados.

“Más bien desde el acompañamiento mutuo, y procuramos que no solamente las personas se lleven como un mercado, un regalo, un recuerdo de la NaviTrans, sino que se lleven también algo que pueda o empoderarles o que pueda darles más información sobre cómo garantizar sus derechos”, resume.

Belmont también destaca que este espacio es profundamente familiar y significativo, donde se reúnen personas que han sido importantes para la población trans: “Hemos notado también que en este tipo de escenarios participan personas con experiencias de vida trans que han sido muy significativas, o que incluso, en los años que pasan posteriormente, lo recordamos porque son aniquiladas por la violencia, la discriminación”, afirma.

De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+ de Caribe Afirmativo, al 5 de diciembre de 2025 se habían registrado 64 homicidios de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. El reporte alertaba con especial gravedad que más de 25 mujeres trans han sido asesinadas en el país durante este año.

