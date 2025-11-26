Logo El Espectador
Género y Diversidad
Las Igualadas
26 de noviembre de 2025 - 05:06 p. m.

25N en Bogotá: mujeres contaron por qué participaron del plantón

Cada 25 de noviembre, mujeres de todo el mundo se reúnen en las calles para denunciar y visibilizar todas las formas de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, y exigir su erradicación. En Las Igualadas salimos al plantón de Bogotá para preguntarle a las participantes qué las motivaba a conmemorar este 25N.

Daniela Rojas

Daniela Rojas

Luisa Lara

Luisa Lara

