25N en Bogotá: mujeres contaron por qué participaron del plantón

Cada 25 de noviembre, mujeres de todo el mundo se reúnen en las calles para denunciar y visibilizar todas las formas de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, y exigir su erradicación. En Las Igualadas salimos al plantón de Bogotá para preguntarle a las participantes qué las motivaba a conmemorar este 25N.