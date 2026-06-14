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Las Igualadas
14 de junio de 2026 - 06:00 p. m.

Aborto, violencias y derechos LGBT: la otra cara de las campañas de Cepeda y De la Espriella

Detrás de las caras visibles de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda están las personas que integran o son cercanas a sus equipos de campaña y trabajan para llevarlos a la Presidencia. Al revisar algunos de esos nombres, aparecen denuncias por violencias basadas en género, así como figuras que han impulsado medidas restrictivas frente a los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+. Le contamos.

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Luisa Lara

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