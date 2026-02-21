Publicidad

Home

Género y Diversidad
Las Igualadas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Aborto y elecciones en Colombia: ¿hasta dónde pueden llegar las promesas de campaña?

El derecho al aborto vuelve a la discusión de la contienda política cada vez que hay elecciones. Aunque en Colombia es un derecho protegido por la Corte Constitucional, el debate suele reaparecer, sembrando dudas sobre los límites de las promesas de campaña.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Luisa Lara
Luisa Lara
21 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Expertas coinciden en que las promesas de campaña no pueden pasar por encima de la Constitución ni de los compromisos internacionales.
Expertas coinciden en que las promesas de campaña no pueden pasar por encima de la Constitución ni de los compromisos internacionales.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El 21 de febrero de 2022, las calles del centro de Bogotá se llenaron de pañuelos verdes. Ese lunes, en horas de la tarde, la Corte Constitucional anunció lo que varias organizaciones de mujeres esperaban desde hacía años: la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Hoy, cuatro años después, tras varias conmemoraciones lideradas por la marea verde, la fecha coincide con elecciones presidenciales y legislativas. Es decir, el tema vuelve al ruedo electoral, convertido en consignas de campañas, como promesa para algunos...

Luisa Lara

Por Luisa Lara

Comunicadora social con énfasis en periodismo. Tiene estudios de género y diversidad en el Knight Center for Journalism. Interesada en contar historias con una perspectiva interseccional y feminista.
Conoce más

Temas recomendados:

Las Igualadas

Aborto

21F

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Elecciones

Colombia

2026

 

maría(52338)Hace 31 minutos
deberían investigar por qué condicionan practicar una IVE a que se dejen poner un dispositivo de anticoncepción.
luis german sierra jaramillo(18551)Hace 48 minutos
So pretexto de defender la vida, fanáticos conservadores (la Iglesia entre ellos) quieren, de tanto en tanto, acabar con derechos conseguidos en las calles. Son una lacra, igual a los políticos.
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 1 hora
Conservadores y fanáticos religiosos, saquen sus crucifijos-cuchillos de nuestros úteros. Ninguna mujer está obligada a abortar; en cambio todos ustedes (H y M) están en la obligación de respetar los derechos de todas las colombianas a decidir libremente sobre la maternidad. Esta no hace ni mejor ni peor a ninguna mujer. Ese sentimiento es un constructo socio cultural y religioso. La maternidad debe ser decidida libremente, jamás impuesta. Cada mujer debe decidir por sí misma si es madre o no.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.