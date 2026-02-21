Aborto y elecciones en Colombia: ¿hasta dónde pueden llegar las promesas de campaña?

Expertas coinciden en que las promesas de campaña no pueden pasar por encima de la Constitución ni de los compromisos internacionales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El 21 de febrero de 2022, las calles del centro de Bogotá se llenaron de pañuelos verdes. Ese lunes, en horas de la tarde, la Corte Constitucional anunció lo que varias organizaciones de mujeres esperaban desde hacía años: la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Hoy, cuatro años después, tras varias conmemoraciones lideradas por la marea verde, la fecha coincide con elecciones presidenciales y legislativas. Es decir, el tema vuelve al ruedo electoral, convertido en consignas de campañas, como promesa para algunos...