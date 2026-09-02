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02 de septiembre de 2026 - 09:00 p. m.

Aborto y natalidad: ¿realmente la despenalización reduce los nacimientos en América Latina?

La caída de la natalidad es una realidad en América Latina, pero sus causas están lejos de ser simples. Javier Milei atribuyó parte del problema a la despenalización del aborto. Sin embargo, los datos muestran que la reducción en la natalidad comenzó hace décadas y responde a una combinación de factores mucho más amplia. ¿Cuáles?

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Laura Henao Arévalo

Laura Henao Arévalo

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