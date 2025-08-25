Aesthetics: microtendencias de redes sociales que estandarizan la imagen de la mujer

Los ‘aesthetics´ hacen referencia a un mosaico de identidades y valores juveniles, que se identifican por su estética visual denominada “-core” dentro de algunos entornos digitales como Tiktok, Instagram y Pinterest. A pesar de su gran variedad, tiene en común su intención por estandarizar el estilo personal y la imagen, especialmente de las mujeres. ¿Cuál es su relación y cómo puede afectar la autopercepción de las mujeres?