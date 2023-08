Así fue el sepelio para despedir a Luz Mery Tristán, víctima de feminicidio

Tristán, que fue campeona mundial en 1990, fue asesinada la madrugada de este domingo en un condominio de Cali. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

La patinadora colombiana Luz Mery Tristán, que fue campeona mundial en 1990, fue asesinada la madrugada del domingo en un condominio de Cali. Tristán, de 60 años, recibió varios disparos supuestamente de parte de su novio, Andrés Ricci García, que atacó a tiros a la Policía cuando ésta llegó al lugar de los hechos. Sus familiares y amigos honraron la memoria de la víctima en un sepelio este lunes. (El caso de Luz Mery Tristán y por qué el feminicidio no es un asunto de estrato)

Al velatorio, que se realizó en el “Centro Deportivo Luz Mery Tristán”, también se hicieron presentes espontáneos que no dejaron de lamentar lo sucedido con la campeona. “Cuando caía y tropezaba y no sabía qué hacer con mi vida, estaba ella, siempre fue mi guía y por siempre la recordaré por eso”, dijo a periodistas Andrés Felipe Tristán, hijo de la expatinadora. (Acusado de asesinar a Luz Mery Tristán no aceptó cargos)

Los alumnos de la escuela de patinaje que era de la campeona mundial le hicieron una calle de honor al féretro en el que reposaban sus restos. Al sitio también llegó Claudia Ruiz, quien junto con Luz Mery, hizo parte de selecciones colombianas que compitieron en eventos internacionales y en los que ocuparon lugares de privilegio, como fue el Mundial de Bello, población del departamento de Antioquia, en el que Tristán fue campeona de los 5.000 metros, en 1990. (Caso Luz Mery Tristán: asignan agencia especial para investigar si fue feminicidio)

Luego de un oficio religioso el cuerpo de la excampeona mundial fue llevado en una caravana hasta el Cementerio Metropolitano del Sur, en donde fue sepultada en una ceremonia privada. Por este feminicidio fue capturado Andrés Gustavo Ricci, novio de Tristán, a quien le fueron incautadas cuatro armas de fuego y dos pistolas traumáticas.

La expatinadora nació en Pereira, pero a los meses su familia se trasladó a vivir a Cali en donde creció y comenzó a practicar el patinaje, deporte en el que alcanzó los más grandes logros para el país. Además de patinaje, fue una de las pioneras del ciclismo en Europa. Integró el equipo que corrió el Tour de Francia en 1986, sin alcanzar los resultados que ella hubiese querido. (¿Quién asesinó a Luz Mery Tristán? Esto se sabe)

Luego de retirarse de la actividad deportiva inició negocios particulares como una marca de ropa deportiva y creó una escuela de patinaje que lleva su nombre. Allí se formaron campeones mundiales como Daniela Mendoza, Rommy Muñoz, Sebastián Garcés y Johana Viveros.

El mensaje de Petro por caso de Luz Mery Tristán

“Con el corazón roto y con una profunda tristeza, recibo el asesinato, la noticia del asesinato de Luz Mery Tristán, una verdadera leyenda del patinaje y un ejemplo de perseverancia y pasión deportiva”, manifestó en redes sociales la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.

La gobernadora añadió: “Hoy el deporte colombiano está de luto por esta trágica pérdida, víctima de un irracional que acabó con su vida, y de quien pido a la justicia, a la Fiscalía, que se adelante la investigación para que reciba la máxima pena posible”.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en Twitter que “al parecer estamos ante un feminicidio. Qué lamentable el asesinato de Luz Mery Tristán, la patinadora que acompañó la existencia de los colombianos en las últimas décadas para darle brillo”.