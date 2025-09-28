En fotos: así se vivió la marcha del #28S en Bogotá

El 28 de septiembre es una fecha en la que se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Se trata de una jornada en la que colectivos y movimientos feministas convocan actividades para pedir a los gobiernos garantías para acceder al aborto de manera libre y segura. También busca visibilizar la importancia de hablar de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas en capacidad de gestar.