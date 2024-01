Atleta de Bogotá denuncia a su exentrenador por agresión sexual

Laura Valentina Camargo Cotamo, atleta de alto rendimiento de la Liga de Bogotá, asegura que su entrenador, Adaulfo del Bosco Coba Pacheco, la violentó sexualmente. Foto: Andres Carom

El 4 de agosto de 2023, Laura Valentina Camargo Cotamo, atleta de alto rendimiento de la Liga de Bogotá, denunció a quien fue su entrenador, Adaulfo del Bosco Coba Pacheco. Ella, una joven de 18 años, asegura que él, un hombre de 45, la ha agredido sexualmente durante los últimos tres años, siendo aún menor de edad. Del Bosco, por su parte, guardó silencio al ser consultado para esta publicación.

Camargo relata en su denuncia, radicada en la Fiscalía, que la violencia sexual habría comenzado cuando su entonces entrenador se ofreció a hacerle masajes de descargas musculares, como parte de su preparación física para las competiciones. Ella tenía 15 años y era atleta del Club Atlhetic Sport. Según su versión, él empezó a pedirle desnudarse para recibir los masajes. Luego, habría tocado zonas de su cuerpo que no tendrían relación con la actividad deportiva, como sus senos; y se habría masturbado frente a ella.

“Yo era una niña, literalmente. No entendía lo que estaba pasando y me sentía incómoda y, aun así, él me decía que no iba a volver a pasar, que todo iba a estar bien. A mí me estaba yendo muy bien en el deporte y él me decía que yo era su mejor atleta y su favorita. Después, supe lo que me estaba seduciendo”, asegura Camargo en entrevista con El Espectador.

Solo cuando acudió a otro sitio para un masaje deportivo pudo comparar la técnica y entendió que, según ella, no eran normales los masajes que estaba recibiendo de su entrenador en el Club Atlhetic Sport, entidad que tampoco atendió la solicitud de información de este diario. “Todo fue diferente en ese masaje. No me tocaron mi cuerpo sin mi permiso, no me tocaban los glúteos, la ingle. Entré en una confusión total. Muchas personas me dijeron que un entrenador no hacía masajes. Él me decía que yo le gustaba, que me tenía ganas, que tenía una obsesión conmigo”, agregó la denunciante a este diario.

Uno de los hechos relatados en su denuncia ocurrió durante una concentración en Ibagué, en la que se iba a preparar para el Suramericano Sub-20 y los Juegos Intercolegiados. “Llegué con otra chica súper tarde al hotel, viajamos en la noche y llegamos como a las 3:00a.m. Y a esa hora, Adaulfo nos dijo que nos haría un masaje porque al siguiente día íbamos a entrenar a primera hora. Primero, se lo hizo a mi compañera, ella se quedó con la ropa. A mí me pidió quitarme la ropa y estaba muy cansada, así que me quedé dormida. Luego, sentí algo extraño y me levanté. Él estaba encima de mí, sin ropa, intentando penetrarme”, relató Camargo.

Ella afirma que le expresó su rechazo y molestia al entrenador y regresó a su habitación en el hotel. “Al siguiente día, él hacía como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y en la competición yo solo corría muy rápido, con euforia, con rabia. Mejoré mi marca anterior, pero mentalmente no estaba bien y me retiré de la prueba. Desde ahí, puedo decir que mi vida cambió”, añade Camargo.

Camargo, quien ganó una medalla de plata en los 3.000 metros obstáculos en los Suramericanos Sub 20, sostiene que atravesó una depresión y necesitó terapia psicológica para abordar el trauma. “Yo no quiero que esto les suceda a otras chicas. Al contar mi historia, ya no me siento mal, sino que me siento con fuerza. No voy a ser una persona que se quede en silencio porque, como mujer, no merecemos estar en silencio. Lo único que espero es que él deje de ser entrenador, para que no se repita lo que yo sufrí”, concluye Camargo, quien sueña con seguir siendo deportista y llegar a los Olímpicos.

Esta denuncia fue recibida a través del protocolo para atender las violencias basadas en género del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), a través del cual, desde 2021 a septiembre de 2023, se habían presentado un total de 79 situaciones de violencias basadas en género, de las cuales 45 correspondían a situaciones en el ámbito de la formación deportiva. De estas últimas, el 36.4% corresponde a personas menores de 18 años, mientras que el 63.6% corresponde a personas adultas. Los reportes por situaciones de violencia suelen tener varias afectaciones, de acuerdo con el IDRD, y la mayor referida por las y los deportistas corresponde a violencia psicológica seguida de abuso sexual.

*Si tienes más denuncias como esta, escríbenos a lasigualadasoficial@gmail.com

¿Cómo denunciar un caso como este en el deporte?

Si eres víctima o conoces de algún caso de violencias basadas en género relacionado con las personas o servicios que ofrece el IDRD, puedes radicar una denuncia a través de la ventanilla de atención de la entidad o escribir al correo electrónico comite.violenciasdegenero@idrd.gov.co explicando el caso. Esta denuncia puede ser presentada también por terceros y en el caso de una menor de edad, por el o la acudiente.

El IDRD deberá informar a la denunciante, sobre la ruta distrital para la atención de víctimas de este tipo de violencias, la ruta de atención interna y la existencia del Comité Asesor para el Cumplimiento y Seguimiento del Protocolo. A partir de ese momento, tienes derecho a recibir toda la información respecto al proceso, así como de las actuaciones que desarrolle el IDRD en la atención del caso mediante comunicación formal. También, tienes derecho a recibir asistencia en salud y asesoramiento jurídico.

El comité encargado tiene un plazo máximo de tres días hábiles para solicitar toda la documentación necesaria luego de conocer la queja o denuncia. Así como para establecer las acciones a tomar y trasladar el caso a las entidades y autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía. Si la denuncia involucra a una persona menor de 14 años o corresponde a un presunto abuso sexual, deberá iniciar el proceso máximo un día después de conocido el caso.

Las víctimas de violencias tienen derecho a decidir confrontarse o no con la o el presunto responsable en cualquiera de los espacios donde sea atendidas y durante el proceso de documentación y acción que dé lugar.