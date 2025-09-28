Cinco historias de cómo abortaban nuestras antepasadas

A lo largo de la historia, las mujeres han recurrido al aborto por diversas razones y mediante distintos métodos, mucho antes de que existieran leyes que lo prohibieran o religiones que lo condenaran. Desde diosas asociadas a plantas abortivas hasta santos que realizaban abortos como “milagros”, hay evidencia de que esta práctica ha estado presente en múltiples culturas y contextos.