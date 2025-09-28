Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Género y Diversidad
Las Igualadas
28 de septiembre de 2025 - 03:41 p. m.

Cinco historias de cómo abortaban nuestras antepasadas

A lo largo de la historia, las mujeres han recurrido al aborto por diversas razones y mediante distintos métodos, mucho antes de que existieran leyes que lo prohibieran o religiones que lo condenaran. Desde diosas asociadas a plantas abortivas hasta santos que realizaban abortos como “milagros”, hay evidencia de que esta práctica ha estado presente en múltiples culturas y contextos.

Alejandra Ortiz Molano

Alejandra Ortiz Molano

Conoce más

Temas Relacionados

Las Igualadas

Aborto

Aborto legal

Mujeres

Historia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.