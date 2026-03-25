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Las Igualadas
25 de marzo de 2026 - 04:44 p. m.

Cine, conversatorios y caminatas hacen parte de la agenda cultural en Bogotá por el 8M

Bogotá tendrá varios planes culturales: cineforos y conversatorios para conmemorar las luchas históricas de las mujeres, reconocer su talento y los espacios que siguen construyendo.

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Luisa Lara

Luisa Lara

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