Claves de la política exterior feminista de Colombia: lo bueno y lo malo, según analistas

La iniciativa, que se presenta pocos meses antes de que se termine el gobierno de Gustavo Petro, ya ha generado expectativas y críticas. Foto: Laura Sánchez

Hace un par de semanas, la Cancillería hizo público un borrador que contiene la propuesta de la Política Exterior Feminista (PEF) de Colombia. El documento, de ocho páginas, presenta la ruta que el Ministerio de Relaciones Exteriores propone para que el país promueva y garantice los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en su acción internacional. Una publicación que se da justo en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La publicación del borrador se produjo más de dos años después de que el Gobierno anunciara,...