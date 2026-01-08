Logo El Espectador
Género y Diversidad
Las Igualadas
Claves de la política exterior feminista de Colombia: lo bueno y lo malo, según analistas

Por primera vez en Colombia se propone una política exterior con un enfoque explícito en mujeres y personas LGBTIQ+. Sin embargo, la iniciativa llega en la recta final del gobierno saliente en medio de críticas que señalan puntos débiles, fallas en su proceso de formulación e implementación desde la Cancillería.

Luisa Lara
08 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
La iniciativa, que se presenta pocos meses antes de que se termine el gobierno de Gustavo Petro, ya ha generado expectativas y críticas.
Foto: Laura Sánchez

Hace un par de semanas, la Cancillería hizo público un borrador que contiene la propuesta de la Política Exterior Feminista (PEF) de Colombia. El documento, de ocho páginas, presenta la ruta que el Ministerio de Relaciones Exteriores propone para que el país promueva y garantice los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en su acción internacional. Una publicación que se da justo en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La publicación del borrador se produjo más de dos años después de que el Gobierno anunciara,...

Por Luisa Lara

Comunicadora social con énfasis en periodismo. Tiene estudios de género y diversidad en el Knight Center for Journalism. Interesada en contar historias con una perspectiva interseccional y feminista.
