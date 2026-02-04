04 de febrero de 2026 - 07:00 p. m.
De Falopio a Douglas: ¿por qué en la pelvis de la mujer habitan nombres de hombres?
Si revisas un libro de anatomía, muchas partes de la pelvis de la mujer no son nombradas por su función, sino por los apellidos de hombres que las describieron. Esa forma de nombrar revela quién tuvo autoridad para producir conocimiento médico y ayuda a explicar por qué el cuerpo de las mujeres sigue siendo menos estudiado y comprendido.
