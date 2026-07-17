Del antisufragismo a TikTok: ¿regresaron los cuestionamientos al voto de las mujeres?

El voto femenino volvió a generar debate en Estados Unidos después de que algunas asistentes al Women’s Leadership Summit 2026 afirmaran que estarían dispuestas a renunciar a ese derecho. Por ahora, no hay una campaña real para cambiar la ley, pero sí una conversación que sigue moviéndose entre sectores religiosos y políticos conservadores. ¿Qué tanto se parecen estos argumentos a los que se usaban hace más de un siglo para negarles el voto a las mujeres? Le contamos.