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Del antisufragismo a TikTok: ¿regresaron los cuestionamientos al voto de las mujeres?

El voto femenino volvió a generar debate en Estados Unidos después de que algunas asistentes al Women’s Leadership Summit 2026 afirmaran que estarían dispuestas a renunciar a ese derecho. Por ahora, no hay una campaña real para cambiar la ley, pero sí una conversación que sigue moviéndose entre sectores religiosos y políticos conservadores. ¿Qué tanto se parecen estos argumentos a los que se usaban hace más de un siglo para negarles el voto a las mujeres? Le contamos.

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Luisa Lara
Luisa Lara
17 de julio de 2026 - 07:00 p. m.
Discursos que cuestionan el sufragio femenino en Estados Unidos.
Foto: Las Igualadas
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