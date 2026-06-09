Home

Género y Diversidad
Las Igualadas
06 de septiembre de 2026 - 09:30 p. m.

Día de la Madrastra: una fecha para resignificar un rol históricamente estigmatizado

Cada 9 de junio se conmemora el Día Internacional de la Madrastra, una fecha que busca resignificar una de las figuras más estigmatizadas de los entornos familiares y visibilizar las historias de cuidado, afecto y crianza.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Maribel Jaimes Salcedo

Conoce más

Temas Relacionados

Las Igualadas

Madrastras

Cuentos

Feminismo

Mujeres

Familia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.