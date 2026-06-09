Día de la Madrastra: una fecha para resignificar un rol históricamente estigmatizado
Cada 9 de junio se conmemora el Día Internacional de la Madrastra, una fecha que busca resignificar una de las figuras más estigmatizadas de los entornos familiares y visibilizar las historias de cuidado, afecto y crianza.
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