¿Dónde está el clítoris? Mitos, ciencia y la historia oculta del placer femenino

Durante más de un siglo, la ciencia y la cultura popular han difundido mitos sobre el orgasmo femenino, relegando el clítoris a un papel secundario o inexistente. Influencias como las teorías de Freud contribuyeron a patologizar el placer femenino fuera de la penetración, invisibilizando un órgano clave cuya única función es el disfrute. En este video le explicamos.