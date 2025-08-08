No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Home

Género y Diversidad
Las Igualadas
08 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.

¿Dónde está el clítoris? Mitos, ciencia y la historia oculta del placer femenino

Durante más de un siglo, la ciencia y la cultura popular han difundido mitos sobre el orgasmo femenino, relegando el clítoris a un papel secundario o inexistente. Influencias como las teorías de Freud contribuyeron a patologizar el placer femenino fuera de la penetración, invisibilizando un órgano clave cuya única función es el disfrute. En este video le explicamos.

Alejandra Ortiz

Alejandra Ortiz

Conoce más

Temas Relacionados

Sexo

Sexualidad

Orgasmo

Educación sexual

Las Igualadas

Género

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar