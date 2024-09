El acoso callejero que sufrió una influencer en Bogotá

Datos de la Veeduría Distrital de Bogotá establecen que ocho de cada diez mujeres mayores de 14 años han sido víctimas de acoso callejero en algún momento de sus vidas. Foto: Ashly.0507

En redes sociales se hizo viral un video en el que quedó registrado el acoso sexual callejero del que fue víctima Ashly, una tiktoker que crea contenido sobre motocicletas en esa plataforma. Mientras esperaba en una calle de Bogotá, un hombre mayor la abordó con comentarios lascivos, respecto a su cuerpo, proposiciones explícitas, y ofreciéndole dinero para salir con él. El video generó indignación entre varios usuarios de la red social. Algunos afirmaron que este es solo un caso entre los miles de episodios de acoso que viven las mujeres a diario, mientras que otros cuestionaron la reacción de la mujer.

No obstante, este no es un hecho aislado, pues es una realidad que viven miles de mujeres alrededor del mundo. Según una encuesta de 2022 realizada por Ipsos, “el acoso callejero es una barrera en la vida diaria de las mujeres, que les roba su sentido de seguridad y sentimientos de autoestima”. El estudio señala que a nivel mundial el 80% de las mujeres han experimentado acoso callejero y el 86% de las personas que son testigos de acoso callejero dicen no saber cómo intervenir.

En el contexto local la cifra es similar. Datos de la Veeduría Distrital de Bogotá establecen que ocho de cada diez mujeres mayores de 14 años han sido víctimas de acoso callejero en algún momento de sus vidas. Además, siete de cada diez sienten temor de sufrir acoso o ser víctimas de abuso sexual en el espacio público. Asimismo, el 89,3% de las encuestadas no denunció el acoso por desconfianza en las entidades judiciales.

Por su parte, en Cali, una encuesta de la Universidad ECESI y el Observatorio de Equidad de Género, reveló que una de cada cuatro mujeres dijo haber sido manoseada en espacios públicos. El 63% de las participantes aseguró que su acosador era desconocido y el 8,4% manifestó haberse sentido vigilada o perseguida al salir de casa.

¿Qué es el acoso callejero?

“El acoso son todos aquellos comportamientos reiterados o constantes y de forma insistente, que conlleven a alterar el diario vivir o la cotidianidad de la víctima”, dice Estefanía Osorio Hernández, abogada penalista. Dependiendo de la forma y el contexto, se suele hablar de acoso sexual, callejero, laboral, escolar, e incluso, ciberacoso. Sin embargo, estos tipos de acoso se pueden entrelazar entre sí.

En este caso, la falsa creencia de que los ‘piropos’ son una forma inofensiva de coqueteo ha servido durante mucho tiempo para justificar el acoso sexual. Sin embargo, esta forma de violencia de género, según la profesora María Camila Correa de la Universidad del Rosario, engloba cualquier conducta que busca imponer una interacción sexual no deseada, desde comentarios con connotación sexual hasta propuestas.

Una persona puede ser víctima de acoso cuando está siendo vigilada, perseguida o buscada constantemente por otra persona, sin ninguna razón legítima para ello. Esto incluye también intentar establecer contacto con ella por cualquier medio. Si bien existen conductas de acoso reiterado, en el caso puntual de acoso callejero, se caracteriza no solo porque ocurre en el espacio público sino porque es perpetrado regularmente por parte de una persona desconocida.

Para las abogadas consultadas por El Espectador, la discusión sobre el acoso callejero es compleja precisamente porque, socioculturalmente, se ha normalizado este tipo de conductas, de las que son principalmente víctimas las niñas y mujeres. De hecho, la organización Plan International define este tipo de acoso como la forma de violencia de género más normalizada, y abarca comentarios inapropiados, persecuciones, silbidos y actos obscenos en el espacio público.

¿El acoso callejero es un delito en Colombia?

En el ordenamiento jurídico colombiano sí existe el delito de acoso sexual. En el Código Penal se entiende como acosar, perseguir, hostigar o asediar a alguien buscando fines sexuales no consentidos. La normativa hace explícito que el acoso sexual ocurre bajo un contexto de relaciones desiguales de poder o subordinación, sea por motivos de edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica. Sin embargo, puntualmente para el acoso callejero, este aún se tipifica como un acto de violencia y no como un delito.

Como reiteró el año pasado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, “los actos aislados y aleatorios, aunque estén permeados de un contenido sexual, no están comprendidos por este tipo penal”, siendo este el caso del acoso sexual callejero. Este panorama lleva a que al menos el 96% de las denuncias realizadas por estos hechos sean archivadas, según datos de la Fiscalía. Aunque en el actual Congreso se ha intentado crear el delito de acoso sexual en espacio público, los proyectos de ley quedaron archivados por tránsito de legislatura.

“La normalización del acoso callejero es una expresión de las distintas violencias a las que las mujeres son sometidas día a día, lo cual representa la vulneración del derecho que tenemos a caminar libres y seguras, el derecho que tenemos a disfrutar plenamente los espacios que habitamos”, afirma Carmen Lilia Uribe, abogada experta en violencia intrafamiliar y de género. Para la experta, estos casos que se hacen virales en redes hacen explícita la necesidad de cambiar la forma en que se habla del acoso callejero, pues los acosadores no son “enfermos” y la responsabilidad de sus actos no puede recaer en las víctimas y en cómo reaccionan ante estas situaciones.

Si conoces a alguien que necesite ayuda puedes contactarte con: