El auge de los microdramas: ¿por qué las mujeres consumen historias de amor tóxico?
Millonarios celosos, romances intensos y relaciones llenas de banderas rojas: millones de mujeres consumen a diario microdramas de aplicaciones y novelas de “dark romance”. ¿Por qué nos atraen historias que, en la vida real, no aceptaríamos? La respuesta puede estar en el escapismo y en cómo funciona la ficción.
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