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Las Igualadas
21 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.

El auge de los microdramas: ¿por qué las mujeres consumen historias de amor tóxico?

Millonarios celosos, romances intensos y relaciones llenas de banderas rojas: millones de mujeres consumen a diario microdramas de aplicaciones y novelas de “dark romance”. ¿Por qué nos atraen historias que, en la vida real, no aceptaríamos? La respuesta puede estar en el escapismo y en cómo funciona la ficción.

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Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Antonia Villalba

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