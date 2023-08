El beso de Rubiales a la jugadora Hermoso: ¿por qué se habla de agresión sexual?

Rubiales le dio un beso a la jugadora Hermosa sin que ella lo deseara, según expresó en una primera reacción. Foto: AFP - FRANCK FIFE

España hizo historia en el Mundial Femenino al convertirse, por primera vez, en la campeona de la competición más importante del fútbol. La celebración, sin embargo, estuvo empañada por un gesto machista del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien le dio un abrazo a la jugadora Jenni Hermoso y posteriormente le dio un beso en la boca sin que ella lo pidiera o deseara, según expresó en un primer momento. Todo ocurrió ante más de 75.000 aficionados en el Stadium Australia de Sydney. Minutos después, Rubiales bromeó en el camerino diciendo que se casaría con la futbolista.

En una primera reacción, la jugadora Hermoso expresó su molestia con el gesto en una transmisión en vivo: “Pero ¿qué hago yo? No me ha gustado”. Más tarde, la futbolista pidió no darle más largas al asunto y aseguró que fue “un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”. Hermoso añadió a la radio local ‘COPE’: “Soy campeona del mundo, y eso es lo que cuenta”.

Por su parte, Rubiales emitió después un comunicado en el que dijo que “seguramente” se había “equivocado” y pedía disculpas “si hay gente que se ha sentido dañada” por su actitud. “En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió”, concluyó.

El hecho, que no pasó inadvertido para los medios de comunicación, devela nuevamente un tema clave cuando se habla de violencia sexual: el consentimiento. Este es la capacidad que tienen las personas para indicar que sí quieren participar en un acto con connotación sexual. En ese sentido, el beso entre Rubiales y Hermoso solo sería sancionable si carece de consentimiento.

Diferentes abogadas y abogados explicaron en medios españoles que lo ocurrido en la final de Mundial Femenino rayaría con una agresión sexual si no hubo consentimiento. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, sostuvo, por ejemplo, que lo considera “agresión sexual por falta de consentimiento”, según el artículo 178 del Código Penal.

Este apartado dice: “Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

Por su parte, la coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de Juezas y Jueces por la Democracia, María del Prado Escoda, señaló a EFE que existen sentencias que han considerado un beso en la boca dado con violencia como una agresión sexual, algo que con la nueva ley podría aplicarse a este caso aún sin violencia, pero solo si la víctima declara no haberlo consentido. “La clave está, al menos desde el punto de vista penal, en el consentimiento, el cual debe decidirlo la víctima”, matiza la magistrada.

Dado que las declaraciones de Hermoso se contradicen entre sí, hay dudas sobre si hubo o no consentimiento en ese beso del Mundial Femenino. De acuerdo con un artículo del medio Relevo, Rubiales rogó a la jugadora Hermoso que saliera con él en el vídeo que grabarían en el aeropuerto de Doha pidiendo disculpas y explicando lo que había sucedido en la entrega de premios. “Le reconoció que su puesto estaba en juego y que necesitaba su respaldo. Pero la futbolista se negó. Hermoso silo quiere hablar del título conseguido. A pesar de las presiones, quien tenga que dar explicaciones o pedir disculpas, alegó según varios testigos, que lo haga. Desde luego ella no era la persona”, se lee en la publicación de Relevo.

El periódico El Diario también menciona que el protocolo contra el acoso de la Federación Española de Fútbol establece como situaciones relacionadas con la violencia sexual el hacer “bromas, burlas o chistes que ridiculizan a las mujeres”, “expresiones faciales o corporales”, “atraer con un abrazo en el intento de besarles”, el “excesivo e inadecuado acercamiento en el contacto corporal, abrazos, apretones, etc” o “besar a la fuerza”.

El ministro de Deportes, Miquel Iceta, calificó el acto de “inaceptable”; y la ministra de Igualdad, Irene Montero, pidió que no se normalicen estas situaciones como algo “que pasa” y habló de “violencia sexual”. “Es muy sencillo. Dos personas se besan si ambas quieren, si hay consentimiento. Solo sí es sí. Las violencias sexuales, especialmente las de menor intensidad, siguen estando invisibilizadas y normalizadas, pero hay que llamarlas por su nombre para poder acabar con ellas. No es solo machismo, abuso de poder o un acto sexista: es violencia sexual”, dijo la ministra de Igualdad de España.

Es muy sencillo. Dos personas se besan si ambas quieren, si hay consentimiento.

Este episodio una vez más ha levantado las críticas al machismo en el deporte. El Huffington Post citó a la presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP), quien criticó la acción de Rubiales y la “estructura machista” de las federaciones deportivas.

“Estamos todas las asociaciones y las federaciones apostando por la igualdad, por hacer cursos de formación, cómo hay que tratar a las mujeres, pero llega el troglodita de Rubiales y forma la que forma. Entiendo que puedas estar encantado, como estaba todo el mundo, pero si no sabes comportarte hay que pedir la dimisión porque si no el resto de presidentes de federaciones y de clubes van a tratar a sus mujeres igual y a las jugadoras igual”, se queja y reivindica que buena parte de las federaciones “siguen teniendo una estructura machista”, afirmó la activista.