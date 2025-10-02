02 de octubre de 2025 - 10:44 p. m.
“El feminismo es la resistencia frente a la cultura de la crueldad”: Thelma Fardin
En entrevista con Thelma Fardin, la actriz y activista feminista argentina habló de sus gustos más personales, sobre lo que ha significado para ella la búsqueda de justicia y el camino de activismo que emprendió después de denunciar a su agresor por violencia sexual. Mencionó cómo ese proceso la llevó a estudiar derecho, a sentar precedentes en la región y a reflexionar sobre la importancia de la reparación, la resistencia y la esperanza en las nuevas generaciones.
