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Género y Diversidad
Las Igualadas
11 de julio de 2026 - 05:30 p. m.

¿El Mundial aumenta la violencia contra las mujeres? Esto dicen las investigaciones

¿Qué tiene que ver un Mundial de fútbol con la violencia de género? Más de lo que muchas personas imaginan. Distintos estudios han encontrado que, durante los grandes eventos deportivos, las agresiones contra las mujeres pueden aumentar hasta un 30 %. Un patrón que se ha documentado torneo tras torneo en distintos países.

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Alejandra Ortiz Molano

Alejandra Ortiz Molano

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